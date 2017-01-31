Teniste FED Kupası hazırlıkları

ANKARA (AA) - Teniste FED Kupası Avrupa-Afrika Bölgesi 1. Grup'ta üst üste 5. kez mücadele edecek Türk Milli Takımı, yarın İstanbul'da kampa girecek.
Çağla Büyükakçay, İpek Soylu, Ayla Aksu ve Pemra Özgen'den oluşan ay-yıldızlı ekip, çalışmalarını 4 Şubat'a kadar TED Spor Kulübü Tesisleri'nde sürdürecek.
Kaptanlığını Alaaddin Karagöz'ün yaptığı milli takım, 8-11 Şubat'ta Estonya'nın başkenti Tallinn'de düzenlenecek organizasyonda, C Grubu'nda Büyük Britanya, Letonya ve Portekiz ile mücadele edecek.
- "Davis dörtlüsü" hazır
Davis Kupası Avrupa-Afrika Bölgesi 2. Grup'ta mücadele edecek Türk Milli Takımı ise hazırlıklarını tamamlayarak Kıbrıs Rum Kesimi'ne gitti.
Kupada 2017'deki ilk sınavını 3-5 Şubat tarihlerinde Kıbrıs Rum Kesimi deplasmanında verecek Türkiye'nin kadrosunda Marsel İlhan, Cem İlkel, Anıl Yüksel ve Altuğ Çelikbilek yer alıyor.
Haluk Akkoyun'un kaptanlığındaki milliler, Kıbrıs Rum Kesimi ile Lefkoşa'daki Ulusal Tenis Merkezi'nin sert zeminli kortlarında karşılaşacak.