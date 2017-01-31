Trabzonspor, Kaddouri transferinden vazgeçti

TRABZON (AA) - Trabzonspor Kulübü, İtalya'nın Napoli takımında forma giyen Omar El Kaddouri'nin transferinden vazgeçildiğini bildirdi.
Bordo-mavili kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, ara transfer çalışmalarının tamamlandığı belirtilerek, "Karşı tarafın şartları sürekli değiştirmesi nedeniyle Omar El Kaddouri transferinden vazgeçilmiştir. Devre arasında takımımıza katılan ve takımımızdan ayrılan tüm oyunculara başarılar dileriz." denildi.
Trabzonspor, ara transferde, Arjantin'in San Lorenzo takımından Emmanuel Mas, Portekiz'in Sporting Lizbon takımından Joao Pereira, Beşiktaş'tan Olcay Şahan, İspanya'nın Leganes takımından Carl Medjani ve Akhisar Belediyespor'dan Hugo Rodallega'yı kadrosuna kattı.