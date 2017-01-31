GÜNCELLEME - Sakarya merkezli FETÖ/PDY soruşturması

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SAKARYA (AA) - Sakarya'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanmasına (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında adliyeye sevk edilen, aralarında rütbeli asker ve polislerin de olduğu 8 kişi tutuklandı.

Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı Özel Soruşturma Bürosunca yürütülen soruşturma kapsamında örgütle irtibatı oldukları iddiasıyla 16 ilde düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 19 kişiden 11'inin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Aralarında açığa alınan ve görevde bulunan emniyet personeli ile sivillerin de olduğu 11 şüpheli, sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi. Polisler Mehmet Çiğdem ve Hıdır Işıkhan tutuklanırken, 1'i emekli 9 polis adli kontrol şartıyla serbest kaldı.

Bulunduğu ilde mahkemeye çıkarılan 1 polis adli kontrol şartıyla salıverildi, diğer 7 şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

- 5'i rütbeli asker 6 kişi tutuklandı

Öte yandan, daha önce açığa alınan ve örgütün şifreli haberleşme programı "ByLock"u kullandıkları iddiasıyla adliyeye sevk edilen Tamer Kardoğan ile jandarma üsteğmenler Ali Kavak ve İlker Kadir Bahtiyar ile astsubay Sinan Özbek, uzman çavuşlar Önder İlhan ve Yusuf Çopur FETÖ/PDY'ye yönelik soruşturma kapsamında tutuklandı. Bir araştırma görevlisi ise adli kontrol şartıyla salıverildi.