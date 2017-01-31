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Kahramanmaraş'ta FETÖ/PDY operasyonu

31 Ocak 2017 Salı, 22:16

KAHRAMANMARAŞ (AA) - Kahramanmaraş Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanmasına (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında hakim ve savcıların ''imamı'' olduğu ileri sürülen öğretmen ile 2 askeri personel tutuklandı tutuklandı.

Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma kapmasında, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kentte hakim ve savcıların ''imamı'' olduğu öne sürülen, daha önce ihraç edilen ve hakkında yakalama kararı bulunan A.P. isimli öğretmeni Adana'da bir bağ evine yapılan operasyonla gözaltına aldı.

Soruşturma kapsamında daha önce görevlerinden ihraç edilen teğmen rütbesinde M.A. ile F.K. da düzenlenen iki ayrı operasyonla yakaladı.

Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri mahkeme tarafından tutuklandı.

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