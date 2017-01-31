Kahramanmaraş'ta FETÖ/PDY operasyonu

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

KAHRAMANMARAŞ (AA) - Kahramanmaraş Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanmasına (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında hakim ve savcıların ''imamı'' olduğu ileri sürülen öğretmen ile 2 askeri personel tutuklandı tutuklandı.

Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma kapmasında, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kentte hakim ve savcıların ''imamı'' olduğu öne sürülen, daha önce ihraç edilen ve hakkında yakalama kararı bulunan A.P. isimli öğretmeni Adana'da bir bağ evine yapılan operasyonla gözaltına aldı.

Soruşturma kapsamında daha önce görevlerinden ihraç edilen teğmen rütbesinde M.A. ile F.K. da düzenlenen iki ayrı operasyonla yakaladı.

Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri mahkeme tarafından tutuklandı.