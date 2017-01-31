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YEREL HABERLER  / ŞANLIURFA HABERLERİ
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Şanlıurfa'da zincirleme trafik kazası: 2 yaralı

31 Ocak 2017 Salı, 23:11

ŞANLIURFA (AA) - Şanlıurfa'da buzlanma nedeniyle 12 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Şanlıurfa-Gaziantep otoyolunun 70. kilometresinde buzlanma nedeniyle aralarında tır, kamyon ve otomobilin bulunduğu 12 araç kaza yaptı. Kazada 2 kişi hafif yaralandı.

Kaza nedeniyle tek taraflı ulaşıma kapanan Şanlıurfa-Gaziantep karayolunda yaklaşık 5 kilometreyi bulan araç kuyruğu oluştu.

Karayolu ve trafik ekiplerinin yoldaki araçları kaldırma çalışması devam ediyor. Trafik tek şeritten kontrollü sağlanılıyor.

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