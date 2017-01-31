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Doğubayazıt Cezaevine patlayıcı atıldığı iddiası

31 Ocak 2017 Salı, 23:42

AĞRI (AA) - Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesindeki cezaevine el yapımı patlayıcı atıldığı yönündeki haberlerin gerçeği yansıtmadığı bildirildi.

Ağrı Valiliğinden yapılan açıklamada, bazı basın yayın organlarında "Doğubayazıt Cezaevine el yapımı patlayıcı atıldı" başlıklı bir haber yayımlandığı belirtildi.

Söz konusu haberin gerçeği yansıtmadığı belirtilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Bazı basın yayın organlarında yer alan 'Doğubayazıt Cezaevine el yapımı patlayıcı atıldı' başlıklı haber tamamen uydurma, gerçek dışı ve hayal ürünüdür. İlgisiz fotoğraflarla bu asılsız haberi yapan Doğan Haber Ajansı muhabiridir, yalan haberciliğin hesabını yargıya vereceklerdir."

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