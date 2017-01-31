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YEREL HABERLER  / BATMAN HABERLERİ
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Sosyal medyada terör propagandasına tutuklama

31 Ocak 2017 Salı, 23:59

BATMAN (AA) - Batman'da sosyal medyada PKK/KCK silahlı terör örgütünün 3 kişi tutuklandı.propagandasını yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan 3 kişi tutuklandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre ,Batman Cumhuriyet Başsavcılığınca PKK/KCK terör örgütünün faaliyetlerinin deşifresi ve engellenmesine yönelik sürdürülen soruşturma kapsamında sosyal medya üzerinden PKK/KCK silahlı terör örgütünün cebir, şiddet veya tehdit içeren yöntemlerini meşru gösteren paylaşımlarda bulunan şahıslara yönelik düzenlenen operasyonda 8 şüpheli gözaltına alındı.

Şüpheliden 2'si emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı. Adliyeye sevk edilen 6 zanlıdan 3'ü tutuklandı, 3 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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