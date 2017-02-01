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Kurucusu: Mustafa Kemal Atatürk / 6 Nisan 1920





1- CHP MYK, Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında parti genel merkezinde toplanacak.

(Ankara/13.00)

2- Başbakan Yardımcısı Veysi Kaynak, Anadolu Ajansı Editör Masası'na konuk olacak.

(Ankara/10.00)





EKONOMİ

1- Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, Yılın Sivil Toplum Farkındalık ödül törenine katılacak, ASO Teknik Kolejini ziyaret edecek.

(Ankara/12.30/14.30)



2- Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, tarım ürünlerinin ocak ayındaki üretici-tüketici fiyatları ile gündemdeki diğer konulara ilişkin basın toplantısı yapacak.

(Ankara/10.00)





DÜNYA-DİPLOMASİ

1- Türkiye-İsrail arasında son olarak 2010 yılında yapılan siyasi istişarelerin 15'incisi Dışişleri Bakanlığı Müsteşarı Ümit Yalçın ve İsrail Dışişleri Bakanlığı Genel Direktörü Yuval Rotem'in başkanlığında Ankara'da yapılacak.

(Ankara)

2- KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ile Rum lider Nikos Anastasiadis Kıbrıs'ta devam eden müzakereler kapsamında ara bölgede görüşecek.

(Lefkoşa)

3- Suriye iç savaşındaki gelişmeler ve Fırat Kalkanı Harekatı takip ediliyor.

(Halep/İdlib/Şam/Hama/Humus/Lazkiye/Ankara)



4- Terör örgütü DEAŞ'ın elinde tuttuğu Musul'u kurtarma operasyonuna ilişkin gelişmeler izleniyor.

(Bağdat)

5- Yemen'deki iç savaşla ilgili gelişmeler takip ediliyor.

(Sana/Riyad)





SPOR

1- Voleybol Erkekler CEV Şampiyonlar Ligi'nin 4. haftasında İstanbul Büyükşehir Belediyespor-Noliko Maaseik, Arkas Spor-Paris Volley ve Knack-Halkbank karşılaşmaları oynanacak.



(İstanbul/18.00/İzmir/19.30/Roeselare/22.30)



2- Voleybol Erkekler CEV Kupası 8'li final ilk maçında Fenerbahçe, Bulgaristan'ın Levski Sofya takımına konuk olacak.



(Sofya/20.30)



3- Voleybol Erkekler Challenge Kupası 8'li final rövanşında Ziraat Bankası, Bosna Hersek'in MOK Jedinstvo takımıyla karşılaşacak.

(Ankara/18.00)

4- Basketbol FIBA Kadınlar Avrupa Ligi'nde Mersin Büyükşehir Belediyespor-Famila Schio, Dinamo Kursk-Fenerbahçe ve ESBVA-LM-Hatay Büyükşehir Belediyespor maçları yapılacak.



(Mersin/18.30/Kursk/19.00/Villeneuve d'Ascq/22.00)





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