Manisa'da "Anayasa Değişikliğini Tartışıyoruz" paneli

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MANİSA (AA) - Türkiye Barolar Birliği (TBB) Başkanı Metin Feyzioğlu, Anayasa değişikliği konusunda önümüzdeki iki ay boyunca bilgilendirici toplantılar yapacaklarını bildirdi.

Manisa Barosu ve Atatürkçü Düşünce Derneği (ADD) Akhisar Şubesi tarafından düzenlenen "Anayasa Değişikliğini Tartışıyoruz" konulu panel öncesi gazetecilere açıklamada bulunan Feyzioğlu, Türkiye'de hukuk sisteminin bağımsızlığını herkesin savunması gerektiğini ifade etti.

Değişikliğin halka iyi anlatılması gerektiğine vurgulayan Feyzioğlu "Anayasa değişikliği konusunda halkımız yeterince bilgilendirilmedi. Önümüzdeki iki ay boyunca toplantılar yapacağız." dedi.

Feyzioğlu, milletvekillerinin Anayasa değişikliği paketini ayrı ayrı oyladığını vatandaşların ise paket halinde oylama yapacağına dikkati çekerek, "Vatandaş olarak benim önüme 18 yaş maddesi gelse ben buna evet derdim." ifadesini kullandı.

Manisa Baro Başkanı Ali Arslan ise vatandaşları bu konuda bilgilendirmek istediklerini belirterek, "Türkiye Barolar Birliği Türkiye genelinde anayasa değişikliğinin ne getirip, ne götüreceği konusunda yoğun bir çalışma içerisindedir." diye konuştu.



