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YEREL HABERLER  / ANKARA HABERLERİ
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MGK toplantısı

01 Şubat 2017 Çarşamba, 00:28

ANKARA (AA) - Milli Güvenlik Kurulu (MGK) toplantısı ardından, "Ülkemizin karşı karşıya bulunduğu asimetrik saldırılara karşı, yurt içinde ve yurt dışında gereken her türlü tedbirin alınması konusundaki kararlılığımız teyit edilmiştir." açıklamasında bulunuldu.

Toplantının ardından yayımlanan bildiride, toplantıda, Türki̇ye'ni̇n mi̇lli güvenliğine yöneli̇k terör tehdidi i̇le güvenlik risklerine karşı, hukuk çerçevesinde alınan tedbirlerin kapsamlı şekilde görüşüldüğü belirtildi.

FETÖ/PDY, PKK ve DEAŞ terör örgütleriyle mücadele başta olmak üzere, 2016 yılında meydana gelen terör eylemleri̇ hususunda yıllık güvenlik değerlendirmesinin yapıldığı ifade edilen bildiride, "İstanbul, Kayseri̇ ve İzmi̇r'deki̇ menfur terör eylemleri̇, Rus Büyükelçisini hedef alan sui̇kast ve İstanbul'da yılbaşı gecesi yapılan hai̇n saldırı, adli ve i̇dari̇ soruşturmalar göz önünde bulundurularak her yönüyle ele alınmış ve saldırılar şiddetle kınanmıştır. Ülkemi̇zi̇n karşı karşıya bulunduğu asimetrik saldırılara karşı, yurt i̇çi̇nde ve yurt dışında gereken her türlü tedbirin alınması konusundaki kararlılığımız teyit edilmiştir. Bölücü terör örgütü ve uzantısı olan örgütler tarafından yapılan hai̇n saldırılar, Türki̇ye'ni̇n uluslararası kamuoyuna açıkladığı tezleri̇ni̇n doğruluğunu bi̇r kez daha gözler önüne sermiştir." değerlendirilmesinde bulunuldu.

- "Astana toplantısı ayrıntılı şekilde ele alındı"

Bildiride, terör örgütleriyle mücadeledeki haklılığın uluslararası düzeyde daha etkin şekilde anlatılması gerektiğinin vurgulandığı kaydedildi.

Di̇ni, mezhebi, etnik kavram ve hassasi̇yetleri̇ istismar eden terör örgütleri̇ ve onları destekleyen odaklarla, ayrım gözetilmeksizin mücadeleye azi̇m ve kararlılıkla devam edileceği i̇fade edi̇len bildiride, "Terör örgütleri̇ni̇n muhatap olarak kabul edi̇li̇p, bu örgütlere çeşitli usullerle si̇lah yardımında bulunulmasının, terörün güçlenmesine ve yayılmasına zemi̇n hazırladığı belirtilmiştir." denildi.

Bildiride, Suri̇ye ve Irak'taki son gelişmelerin de ayrıntılı şekilde değerlendirildiği, bu ülkelerden kaynaklanan terör tehditlerinin, Türkiye'nin ve bölgeni̇n güvenlik ile istikrarına etkileri̇ üzeri̇nde durulduğu belirtilerek, şu ifadelere yer verildi:

"Suriye'de gerçekleştirilen ateşkesi̇n korunması ve güçlendirilmesi i̇le Astana toplantısı ayrıntılı şekilde ele alınarak, Türki̇ye'ni̇n si̇yasi̇ geçi̇ş sürecinin başlatılmasına yöneli̇k çabalarını ve i̇nsani̇ sorumluluklarını yeri̇ne getirmeye devam edeceği kaydedilmiştir.

Kıbrıs meselesine çözüm bulunması i̇çi̇n Cenevre'de yapılan görüşmeler kapsamlı şekilde ele alınmış, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuri̇yeti̇'ni̇n hak ve menfaatleri̇ni̇n korunması hususunda atılacak adımlar değerlendirilmiştir. Myanmar’da, Arakanlı Müslümanlar'ın durumu ele alınmış ve i̇nsani̇ yardımların artırılarak devam etmesinin gerekliliği vurgulanmıştır."


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CHP GENEL BAŞKANI KILIÇDAROĞLU: (1)
MGK bildirisi: &quot;Suriye’de gerçekleştirilen ateşkesin korunması ve güçlendirilmesi ile Astana Toplantısı ayrıntılı şekilde ele alınarak, Türkiye'nin, siyasi geçiş sürecinin başlatılmasına yönelik çabalarını ve insani sorumluluklarını yerine getirmeye devam edeceği kaydedilmiştir.&quot;
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MGK BİLDİRİSİ: "SURİYE’DE GERÇEKLEŞTİRİLEN ATEŞKESİN KORUNMASI VE GÜÇLENDİRİLMESİ İLE ASTANA TOPLANTISI AYRINTILI ŞEKİLDE ELE ALINARAK, TÜRKİYE'NİN, SİYASİ GEÇİŞ SÜRECİNİN BAŞLATILMASINA YÖNELİK ÇABALARINI VE İNSANİ SORUMLULUKLARINI YERİNE GETİRMEYE DEVAM EDECEĞİ KAYDEDİLMİŞTİR."

MGK bildirisi: &quot;Kıbrıs meselesine çözüm bulunması için Cenevre'de yapılan görüşmeler kapsamlı şekilde ele alınmış, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin hak ve menfaatlerinin korunması hususunda atılacak adımlar değerlendirilmiştir.&quot;
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MGK BİLDİRİSİ: "KIBRIS MESELESİNE ÇÖZÜM BULUNMASI İÇİN CENEVRE'DE YAPILAN GÖRÜŞMELER KAPSAMLI ŞEKİLDE ELE ALINMIŞ, KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ'NİN HAK VE MENFAATLERİNİN KORUNMASI HUSUSUNDA ATILACAK ADIMLAR DEĞERLENDİRİLMİŞTİR."

MGK bildirisi: &quot;Terör örgütlerinin muhatap olarak kabul edilip, bu örgütlere çeşitli usullerle silah yardımında bulunulmasının, terörün güçlenmesine ve yayılmasına zemin hazırladığı belirtilmiştir.&quot;
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MGK BİLDİRİSİ: "TERÖR ÖRGÜTLERİNİN MUHATAP OLARAK KABUL EDİLİP, BU ÖRGÜTLERE ÇEŞİTLİ USULLERLE SİLAH YARDIMINDA BULUNULMASININ, TERÖRÜN GÜÇLENMESİNE VE YAYILMASINA ZEMİN HAZIRLADIĞI BELİRTİLMİŞTİR."

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