01 ŞUBAT 2017
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / ZONGULDAK HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Zonguldak'ta yangın: 1 ölü

01 Şubat 2017 Çarşamba, 03:30
Zonguldak'ta yangın: 1 ölü

ZONGULDAK (AA) - Zonguldak'ta bir binada çıkan yangında 27 yaşındaki kişi hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, Meşrutiyet Mahallesi Hoştepe Sokak'ta Ali Dökel'e ait binanın üçüncü katında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Çevredeki vatandaşlar durumu itfaiye ve sağlık ekipleri ile binanın sahibi Ali Dökel'e haber verdi.

İtfaiye ekipleri yaklaşık bir saat süren çalışmayla yangını söndürdü.

Olay yerine gelen Ali Dökel'in, oğlu Ersoy Dökel'in (27) binanın üçüncü katında kaldığını ve kendisinden haber alamadığını bildirmesi üzerine ekipler, çalışma başlattı.

Soğutma çalışmalarının ardından itfaiye ekipleri, evde Ersoy Dökel'in cesedini buldu.

Olay yerine gelen cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından Dökel'in cenazesi, otopsi yapılmak üzere Atatürk Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

İLGİLİ HABERLER

Zonguldak'taki terör operasyonu
YEREL

ZONGULDAK'TAKİ TERÖR OPERASYONU

Ulupınar ve Tosun'dan taziye mesajı
YEREL

ULUPINAR VE TOSUN'DAN TAZİYE MESAJI
Kozlu Belediye Başkanı Şahin, yaşamını yitirdi
YEREL

KOZLU BELEDİYE BAŞKANI ŞAHİN, YAŞAMINI YİTİRDİ
Sömestrda 67 Burda AVM'de &quot;Neuroland&quot;ı keşfedecekler
YEREL

SÖMESTRDA 67 BURDA AVM'DE "NEUROLAND"I KEŞFEDECEKLER
Zonguldak'ta son Kore Gazisi hayatını kaybetti
YEREL

ZONGULDAK'TA SON KORE GAZİSİ HAYATINI KAYBETTİ
Karaduman, &quot;Kapı kapı dolaşarak sistemin kazanımlarını anlatacağız&quot;
YEREL

KARADUMAN, "KAPI KAPI DOLAŞARAK SİSTEMİN KAZANIMLARINI ANLATACAĞIZ"
Zonguldak'ta hırsızlık iddiası
YEREL

ZONGULDAK'TA HIRSIZLIK İDDİASI

Akdemir, çalışmaları inceledi
YEREL

AKDEMİR, ÇALIŞMALARI İNCELEDİ
2016'da Zonguldak'ın nüfusu arttı
YEREL

2016'DA ZONGULDAK'IN NÜFUSU ARTTI
Sağlık Müdürlüğü personellerine ilk yardım eğitimi veriliyor
YEREL

SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ PERSONELLERİNE İLK YARDIM EĞİTİMİ VERİLİYOR
Zonguldak'ta madenlerde iş güvenliği denetimleri
YEREL

ZONGULDAK'TA MADENLERDE İŞ GÜVENLİĞİ DENETİMLERİ