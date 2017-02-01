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YEREL HABERLER  / ANKARA HABERLERİ
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El konulan silah ve mühimmatın kurumlara tahsisi

01 Şubat 2017 Çarşamba, 03:34

ANKARA (AA) - Terör ve kaçakçılık kapsamındaki suçlar nedeniyle el konulan silah, mühimmat ve malzemelerin ilgili kurumlara tahsis edilmesine ilişkin yönetmelik yayımlandı.

"Milli Savunma veya İç Güvenlik Hizmetleriyle Doğrudan İlgili Silah, Mühimmat, Araç ve Gereç ile Sarf Malzemesinin Tahsisine İlişkin Yönetmelik" Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Yönetmelik, terör veya örgüt faaliyeti çerçevesinde işlenen, 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu kapsamındaki suçlar sebebiyle el konulan veya adli emanette bulunan, milli savunma veya iç güvenlik hizmetleriyle doğrudan ilgili silah, mühimmat, araç ve gereç ile sarf malzemesinin Türk Silahlı Kuvvetleri, Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı veya Sahil Güvenlik Komutanlığına tahsis edilmesi ve rayiç değerinin tespiti ile ödenmesine ilişkin usul ve esasları kapsıyor.

Buna göre yönetmeliğe konu işlemleri yürütmek üzere il valisinin başkanlığında, garnizon komutanı, emniyet müdürü, jandarma komutanı, sahil güvenlik komutanı ve sorumlu vali yardımcısından oluşan tahsis komisyonu kurulacak. Komisyon sekretaryası il jandarma komutanlığınca yürütülecek.

Tahsise konu olabilecek nitelikteki eşya hakkındaki kriminal inceleme, bilirkişi raporu, durum tespiti gibi yargılama için yapılması gerekli olduğu değerlendirilen işlemler, ele geçirme tarihinden itibaren, zorunlu haller haricinde, 15 gün içerisinde yerine getirilecek.

Söz konusu silah, mühimmat ve malzemelere ilişkin güncel listeler ayda bir valilik aracılığıyla il jandarma komutanlığınca garnizon komutanlığı, emniyet müdürlüğü ve sahil güvenlik komutanlığına bildirilecek.

Kurumlar tarafından tahsis talepleri, bildirim tarihini müteakip 3 iş günü içerisinde komisyona iletilecek.

Bir seferde veya olayda çok sayıda eşya ele geçirilmesi ve söz konusu eşyalara kurumlar tarafından ihtiyaç duyulması durumunda listeler ivedilikle güncellenerek kurumlara bildirilecek.

Bu güncelleme ve bildirime istinaden kurumlar tarafından yapılan tahsis talebinin komisyona ulaşmasının ardından komisyon en geç 3 iş günü toplanarak karar verecek.

Komisyon, kurumların güncel listede yer alan eşyalarla ilgili taleplerini ise en geç 5 iş günü içinde toplanarak karara bağlayacak.

Komisyonun tahsisi için talepte bulunulmasını uygun bulduğu eşya hakkında ilgili vali tarafından hakim veya mahkemeden Cumhuriyet başsavcılığı aracılığıyla tahsis talebinde bulunulabilecek.

Tahsis edilen eşyalara ilişkin güncel listeler, Jandarma Genel Komutanlığı tarafından hazırlanarak, İçişleri Bakanlığınca üç ayda bir Başbakanlık, Adalet, Maliye ve Milli Savunma Bakanlıkları ile Emniyet Genel Müdürlüğü ve Sahil Güvenlik Komutanlığına gönderilecek.

Tahsise konu eşyanın soruşturma veya kovuşturma sonunda iadesine veya müsaderesine karar verilmesi halinde kesinleşmiş karar, tahsis kararıyla birlikte gerekli ödeme ve kayıt güncelleme işlemlerinin yapılması için eşyanın tahsis edildiği kuruma gönderilecek.

Müsadere kararı verilmesi halinde tahsis edilen eşya, tahsis edilen kurumun malı olarak işlem görecek.

Soruşturma veya kovuşturma sonunda el konulan eşyalardan iadesine karar verilenler, ilgili kurumların tabi olduğu taşınır mal yönetmeliği hükümleri uyarınca kurum envanterine kaydedilmesi sırasında izlenen usule göre rayiç değeri tespit edilecek.

Tahsis yapılan kurum tarafından rayiç değer üzerinden belirlenen bedel, kurum bütçesinden karşılanmak suretiyle eşya sahibine ödenecek.

Yönetmeliğin yürürlüğe girmesinden itibaren en geç 5 gün içinde ilgili maddeye göre bildirilmesi gereken listeler, valilik kanalıyla il jandarma komutanlığı tarafından garnizon komutanlığı, emniyet müdürlüğü ve sahil güvenlik komutanlığına bildirilecek.

Yönetmelik hükümlerini Adalet, İçişleri, Milli Savunma ve Maliye Bakanları birlikte yürütecek.

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