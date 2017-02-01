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YEREL HABERLER  / SİVAS HABERLERİ
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Sivas-Malatya karayolu trafiğe kapandı

01 Şubat 2017 Çarşamba, 07:29

SİVAS (AA) - Sivas-Malatya karayolunda tipi nedeniyle ulaşım sağlanamıyor.

Karayolları 16. Sivas Bölge Müdürlüğü yetkililerinden alınan bilgiye göre, Kangal ile Hekimhan ilçelerinde tipi etkili oluyor. İki ilçe arasındaki yol, tipi nedeniyle görüş mesafesinin düşmesinden dolayı ulaşıma kapandı.

Sivas'tan Malatya istikametine giden araçlar Kangal ilçesinde bekletiliyor.

Öte yandan, Gürün-Sivas, Sıcak Çermik-Yıldızdağı ve Çırçır yolları da kar ve tipi nedeniyle ulaşıma kapalı bulunuyor.

Sivas kent merkezinde de aralıklarla kar yağışı etkili oluyor.

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