Karayollarında durum

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ANKARA (AA) - Karayollarının bazı kesimlerinde devam eden yol bakım ve onarım çalışmaları ile olumsuz hava koşulları nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, Ankara çevre otoyolunun Konya-Karataş Kavşağı 3-4. kilometrelerinde kavşak düzenleme çalışmaları nedeniyle ulaşım Karataş Viyadüğü-Konya Kavşağı istikametinden iki yönlü olarak sağlanıyor.

Bursa çevre otoyolunun Mudanya ayrımı-Yalova ayrımı kavşağı arasında üst yapı iyileştirme çalışmaları nedeniyle Mudanya-Yalova istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım diğer şeritten iki yönlü olarak veriliyor.

Diyarbakır-Ergani yolunun 18-23. kilometrelerinde kavşak düzenlemeleri, sanat yapıları, üstyapı ve bitümlü sıcak karışım kaplama çalışmaları nedeniyle sağ şerit trafiğe kapatılarak ulaşım diğer şeritlerden yapılacak.