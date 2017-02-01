GÜNDEM / 1 Şubat 2017

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Kurucusu: Mustafa Kemal Atatürk / 6 Nisan 1920





1- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde TÜBA Ödülleri Töreni'ne katılacak ve TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu'nu kabul edecek.

(Ankara/11.00/14.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- AK Parti Genel Başkanı ve Başbakan Binali Yıldırım, parti genel merkezinde "Yılın Sivil Toplum Farkındalık Ödülleri" törenine katılacak ve partisinin MYK toplantısına başkanlık edecek.

(Ankara/12.30/14.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)

3- CHP MYK, Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında parti genel merkezinde toplanacak.

(Ankara/13.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

4- Başbakan Yardımcısı Veysi Kaynak, Anadolu Ajansı Editör Masası'na konuk olacak.

(Ankara/10.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)





EKONOMİ

1- Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, ASO Teknik Kolejini ziyaret edecek.

(Ankara/14.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, tarım ürünlerinin ocak ayındaki üretici-tüketici fiyatları ile gündemdeki diğer konulara ilişkin basın toplantısı yapacak.

(Ankara/10.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)





DÜNYA-DİPLOMASİ

1- Türkiye-İsrail arasında son olarak 2010 yılında yapılan siyasi istişarelerin 15'incisi Dışişleri Bakanlığı Müsteşarı Ümit Yalçın ve İsrail Dışişleri Bakanlığı Genel Direktörü Yuval Rotem'in başkanlığında Ankara'da yapılacak.

(Ankara) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ile Rum lider Nikos Anastasiadis Kıbrıs'ta devam eden müzakereler kapsamında ara bölgede görüşecek.

(Lefkoşa)

3- Suriye iç savaşındaki gelişmeler ve Fırat Kalkanı Harekatı takip ediliyor.

(Halep/İdlib/Şam/Hama/Humus/Lazkiye/Ankara) (Fotoğraflı-Görüntülü)

4- Terör örgütü DEAŞ'ın elinde tuttuğu Musul'u kurtarma operasyonuna ilişkin gelişmeler izleniyor.

(Bağdat) (Fotoğraflı-Görüntülü)

5- Yemen'deki iç savaşla ilgili gelişmeler takip ediliyor.

(Sana/Riyad) (Fotoğraflı-Görüntülü)





SPOR

1- Voleybol Erkekler CEV Şampiyonlar Ligi'nin 4. haftasında İstanbul Büyükşehir Belediyespor-Noliko Maaseik, Arkas Spor-Paris Volley ve Knack-Halkbank karşılaşmaları oynanacak.

(İstanbul/18.00/İzmir/19.30/Roeselare/22.30) (Fotoğraflı)

2- Voleybol Erkekler CEV Kupası 8'li final ilk maçında Fenerbahçe, Bulgaristan'ın Levski Sofya takımına konuk olacak.

(Sofya/20.30) (Fotoğraflı)

3- Voleybol Erkekler Challenge Kupası 8'li final rövanşında Ziraat Bankası, Bosna Hersek'in MOK Jedinstvo takımıyla karşılaşacak.

(Ankara/18.00) (Fotoğraflı)

4- Basketbol FIBA Kadınlar Avrupa Ligi'nde Mersin Büyükşehir Belediyespor-Famila Schio, Dinamo Kursk-Fenerbahçe ve ESBVA-LM-Hatay Büyükşehir Belediyespor maçları yapılacak.

(Mersin/18.30/Kursk/19.00/Villeneuve d'Ascq/22.00) (Fotoğraflı)





ÖZEL HABER

1- Demiryolu projeleri hız kesmiyor

- Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan:

- "Bakü-Tiflis-Kars Demiryolu Projesi, Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da 23 kenti kapsayan cazibe merkezleri açısından önemli"

- "Mart-nisanda yoğun çalışmayla projeyi yılın ilk yarısında hayata geçirmiş olacağız"

- "Hedefimiz, 2018 sonunda İstanbul'dan Sivas'a Ankara üzerinden kesintisiz ulaşım sağlamak"

(Ayşenur Sağlam/Ankara)

2- TL ile ihracat 2016'da yüzde 29 arttı

- TL karşılığında yapılan ihracat, geçen yıl 2015'e göre yüzde 29,37 artış gösterdi

- Türkiye'nin 2016'da yaptığı 142 milyar 606 milyon 247 bin dolarlık ihracatın 7 milyar 879 milyon 781 bin dolarlık bölümü TL karşılığında gerçekleştirildi

- 2016'da ihracatın yüzde 48,21'i avro, yüzde 42,58'i dolar, yüzde 5,52'si TL, yüzde 3,13'ü İngiliz sterlini, geri kalanı da diğer para birimleri ile yapıldı

(Hüseyin Demir/İstanbul)

3- Türkiye'nin enerji ithalatı faturası yüzde 28 azaldı

- Türkiye'nin enerji ithalatı geçen yıl bir önceki yıla göre yüzde 28,2 azalarak 27 milyar 155 milyon 187 bin dolara geriledi

- TESPAM Başkanı Oğuzhan Akyener:

- "2015 yılında varil fiyatı ortalama 50 dolar civarında seyreden petrol fiyatları, geçen yıl ortalama 42 dolar civarında seyretmiştir. Yani Türkiye sadece fiyat farklılığından dolayı 1 yıl içerisinde yüzde 16'lık bir tasarruf sağlamıştır"

- "Kasım 2016'da açılışı yapılan ve yüzde 68,7'si yerli enerji santrali olan 158 elektrik santralinin asıl etkileri 2017'de fark edilecek. Bu yıl da enerji ithalat faturasının bu açıdan azalması beklenecektir"

(Ebru Şengül/Ankara)





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