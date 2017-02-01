01 ŞUBAT 2017
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YEREL HABERLER  / ANKARA HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

GÜNDEM / 1 Şubat 2017

01 Şubat 2017 Çarşamba, 09:00

Kurucusu: Mustafa Kemal Atatürk / 6 Nisan 1920


1- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde TÜBA Ödülleri Töreni'ne katılacak ve TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu'nu kabul edecek.

(Ankara/11.00/14.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- AK Parti Genel Başkanı ve Başbakan Binali Yıldırım, parti genel merkezinde "Yılın Sivil Toplum Farkındalık Ödülleri" törenine katılacak ve partisinin MYK toplantısına başkanlık edecek.

(Ankara/12.30/14.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)

3- CHP MYK, Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında parti genel merkezinde toplanacak.

(Ankara/13.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

4- Başbakan Yardımcısı Veysi Kaynak, Anadolu Ajansı Editör Masası'na konuk olacak.

(Ankara/10.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)


EKONOMİ

1- Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, ASO Teknik Kolejini ziyaret edecek.

(Ankara/14.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, tarım ürünlerinin ocak ayındaki üretici-tüketici fiyatları ile gündemdeki diğer konulara ilişkin basın toplantısı yapacak.

(Ankara/10.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)


DÜNYA-DİPLOMASİ

1- Türkiye-İsrail arasında son olarak 2010 yılında yapılan siyasi istişarelerin 15'incisi Dışişleri Bakanlığı Müsteşarı Ümit Yalçın ve İsrail Dışişleri Bakanlığı Genel Direktörü Yuval Rotem'in başkanlığında Ankara'da yapılacak.

(Ankara) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ile Rum lider Nikos Anastasiadis Kıbrıs'ta devam eden müzakereler kapsamında ara bölgede görüşecek.

(Lefkoşa)

3- Suriye iç savaşındaki gelişmeler ve Fırat Kalkanı Harekatı takip ediliyor.

(Halep/İdlib/Şam/Hama/Humus/Lazkiye/Ankara) (Fotoğraflı-Görüntülü)

4- Terör örgütü DEAŞ'ın elinde tuttuğu Musul'u kurtarma operasyonuna ilişkin gelişmeler izleniyor.

(Bağdat) (Fotoğraflı-Görüntülü)

5- Yemen'deki iç savaşla ilgili gelişmeler takip ediliyor.

(Sana/Riyad) (Fotoğraflı-Görüntülü)


SPOR

1- Voleybol Erkekler CEV Şampiyonlar Ligi'nin 4. haftasında İstanbul Büyükşehir Belediyespor-Noliko Maaseik, Arkas Spor-Paris Volley ve Knack-Halkbank karşılaşmaları oynanacak.

(İstanbul/18.00/İzmir/19.30/Roeselare/22.30) (Fotoğraflı)

2- Voleybol Erkekler CEV Kupası 8'li final ilk maçında Fenerbahçe, Bulgaristan'ın Levski Sofya takımına konuk olacak.

(Sofya/20.30) (Fotoğraflı)

3- Voleybol Erkekler Challenge Kupası 8'li final rövanşında Ziraat Bankası, Bosna Hersek'in MOK Jedinstvo takımıyla karşılaşacak.

(Ankara/18.00) (Fotoğraflı)

4- Basketbol FIBA Kadınlar Avrupa Ligi'nde Mersin Büyükşehir Belediyespor-Famila Schio, Dinamo Kursk-Fenerbahçe ve ESBVA-LM-Hatay Büyükşehir Belediyespor maçları yapılacak.

(Mersin/18.30/Kursk/19.00/Villeneuve d'Ascq/22.00) (Fotoğraflı)


ÖZEL HABER

1- Demiryolu projeleri hız kesmiyor

- Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan:

- "Bakü-Tiflis-Kars Demiryolu Projesi, Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da 23 kenti kapsayan cazibe merkezleri açısından önemli"

- "Mart-nisanda yoğun çalışmayla projeyi yılın ilk yarısında hayata geçirmiş olacağız"

- "Hedefimiz, 2018 sonunda İstanbul'dan Sivas'a Ankara üzerinden kesintisiz ulaşım sağlamak"

(Ayşenur Sağlam/Ankara)

2- TL ile ihracat 2016'da yüzde 29 arttı

- TL karşılığında yapılan ihracat, geçen yıl 2015'e göre yüzde 29,37 artış gösterdi

- Türkiye'nin 2016'da yaptığı 142 milyar 606 milyon 247 bin dolarlık ihracatın 7 milyar 879 milyon 781 bin dolarlık bölümü TL karşılığında gerçekleştirildi

- 2016'da ihracatın yüzde 48,21'i avro, yüzde 42,58'i dolar, yüzde 5,52'si TL, yüzde 3,13'ü İngiliz sterlini, geri kalanı da diğer para birimleri ile yapıldı

(Hüseyin Demir/İstanbul)

3- Türkiye'nin enerji ithalatı faturası yüzde 28 azaldı

- Türkiye'nin enerji ithalatı geçen yıl bir önceki yıla göre yüzde 28,2 azalarak 27 milyar 155 milyon 187 bin dolara geriledi

- TESPAM Başkanı Oğuzhan Akyener:

- "2015 yılında varil fiyatı ortalama 50 dolar civarında seyreden petrol fiyatları, geçen yıl ortalama 42 dolar civarında seyretmiştir. Yani Türkiye sadece fiyat farklılığından dolayı 1 yıl içerisinde yüzde 16'lık bir tasarruf sağlamıştır"

- "Kasım 2016'da açılışı yapılan ve yüzde 68,7'si yerli enerji santrali olan 158 elektrik santralinin asıl etkileri 2017'de fark edilecek. Bu yıl da enerji ithalat faturasının bu açıdan azalması beklenecektir"

(Ebru Şengül/Ankara)


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TÜRK SİLAHLI KUVVETLERİNCE, SURİYE'NİN KUZEYİNDEKİ TERÖR HEDEFLERİNE YÖNELİK DEVAM EDEN FIRAT KALKANI HAREKATI'NIN 162'İNCİ GÜNÜNDE, TERÖR ÖRGÜTÜ DEAŞ'A AİT 163 HEDEF VURULDU, 14 TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ. HAVA KUVVETLERİ KOMUTANLIĞINA AİT UÇAKLAR TARAFINDAN EL BAB VE BZAGAH'DA GERÇEKLEŞTİRİLEN HAVA HAREKATINDA İSE 21 BİNA, BİR KARARGAH BİNASI VE BİR BOMBALI ARAÇ İMHA EDİLDİ.

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CHP GENEL BAŞKANI KILIÇDAROĞLU: (1)
MGK bildirisi: &quot;Suriye’de gerçekleştirilen ateşkesin korunması ve güçlendirilmesi ile Astana Toplantısı ayrıntılı şekilde ele alınarak, Türkiye'nin, siyasi geçiş sürecinin başlatılmasına yönelik çabalarını ve insani sorumluluklarını yerine getirmeye devam edeceği kaydedilmiştir.&quot;
YEREL

MGK BİLDİRİSİ: "SURİYE’DE GERÇEKLEŞTİRİLEN ATEŞKESİN KORUNMASI VE GÜÇLENDİRİLMESİ İLE ASTANA TOPLANTISI AYRINTILI ŞEKİLDE ELE ALINARAK, TÜRKİYE'NİN, SİYASİ GEÇİŞ SÜRECİNİN BAŞLATILMASINA YÖNELİK ÇABALARINI VE İNSANİ SORUMLULUKLARINI YERİNE GETİRMEYE DEVAM EDECEĞİ KAYDEDİLMİŞTİR."

MGK bildirisi: &quot;Kıbrıs meselesine çözüm bulunması için Cenevre'de yapılan görüşmeler kapsamlı şekilde ele alınmış, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin hak ve menfaatlerinin korunması hususunda atılacak adımlar değerlendirilmiştir.&quot;
YEREL

MGK BİLDİRİSİ: "KIBRIS MESELESİNE ÇÖZÜM BULUNMASI İÇİN CENEVRE'DE YAPILAN GÖRÜŞMELER KAPSAMLI ŞEKİLDE ELE ALINMIŞ, KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ'NİN HAK VE MENFAATLERİNİN KORUNMASI HUSUSUNDA ATILACAK ADIMLAR DEĞERLENDİRİLMİŞTİR."

MGK bildirisi: &quot;Terör örgütlerinin muhatap olarak kabul edilip, bu örgütlere çeşitli usullerle silah yardımında bulunulmasının, terörün güçlenmesine ve yayılmasına zemin hazırladığı belirtilmiştir.&quot;
YEREL

MGK BİLDİRİSİ: "TERÖR ÖRGÜTLERİNİN MUHATAP OLARAK KABUL EDİLİP, BU ÖRGÜTLERE ÇEŞİTLİ USULLERLE SİLAH YARDIMINDA BULUNULMASININ, TERÖRÜN GÜÇLENMESİNE VE YAYILMASINA ZEMİN HAZIRLADIĞI BELİRTİLMİŞTİR."

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