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YEREL HABERLER  / TEKİRDAĞ HABERLERİ
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Tekirdağ merkezli FETÖ/PDY operasyonu

01 Şubat 2017 Çarşamba, 09:08

TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ merkezli 17 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda gözaltına alınan 35 kişiden 10'u tutuklandı.

Tekirdağ Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince gözaltına alınan ve emniyetteki işlemleri tamamlanan zanlılar, adliyeye getirildi.

Savcılıktaki ifadelerinin ardından mahkemeye çıkarılan 35 kişiden 10'u tutuklandı, 25'i adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen örgütün "emniyet yapılanmasına" yönelik soruşturmanın dördüncü dalgasında, 5 gün önce hakkında gözaltı kararı bulunan 34'ü emniyet mensubu 41 zanlının yakalanması için 17 ilde operasyon düzenlenmişti. Operasyonda, 35 kişi gözaltına alınmıştı.


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