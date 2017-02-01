01 ŞUBAT 2017
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YEREL HABERLER  / ANKARA HABERLERİ
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EPİAŞ'ın 2017 gelir tavanı 82,4 milyon lira oldu

01 Şubat 2017 Çarşamba, 09:25

ANKARA (AA) - Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK), Enerji Piyasaları İşletme Anonim Şirketi'nin (EPİAŞ) 2017 yılı piyasa işletim gelir tavanını 82 milyon 476 bin 41 lira olarak belirledi.

EPİAŞ'ın 2017 yılı için gelir tavanını, uygulayacağı piyasa işletim tarifesini ve Ar-Ge harcamalarını düzenleyen Kurul kararları Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı.

Buna göre, EPİAŞ'ın 2017 yılı piyasa işletim gelir tavanı 82 milyon 476 bin 41 lira oldu.

EPİAŞ'ın uygulayacağı sabit bileşen Gün Öncesi Piyasası (GÖP) için aylık 1887,94 lira, Gün İçi Piyasası (GİP) için aylık 14,31 lira ve dengesizliklerin uzlaştırılması için de aylık 239,54 lira olarak belirlendi. GÖP, GİP ve dengesizliklerin uzlaştırılması için değişken bileşen miktarı megavatsaat başına 0,2142 lira oldu.

Öte yandan EPDK, şirketin bu yılki piyasa işletme gelir tavanında öngörülen Ar-Ge harcama tutarının, gerçekleşecek Ar-Ge harcama tutarından fazla olması durumunda aradaki farkın zaman değeri dikkate alınarak, EPİAŞ'ın 2019 yılında yapılacak piyasa işletim gelir tavanındaki Ar-Ge harcama tutarından düşülmesine karar verdi.

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Başbakan Yardımcısı Kaynak: &quot;(Cenevre'de gerçekleşmesi planlanan Suriye görüşmeleri) Bu, umutlarımızı biraz daha artıran bir gelişmedir. Bundan anladığım, 20 Şubat'a kadar çözüme yönelik daha kapsamlı görüşmeler yapılacaktır. Fırat Kalkanı, Astana ya da Cenevre'ye de asla engel değil tersine büyük destek veren bir operasyondur.&quot;
YEREL

BAŞBAKAN YARDIMCISI KAYNAK: "(CENEVRE'DE GERÇEKLEŞMESİ PLANLANAN SURİYE GÖRÜŞMELERİ) BU, UMUTLARIMIZI BİRAZ DAHA ARTIRAN BİR GELİŞMEDİR. BUNDAN ANLADIĞIM, 20 ŞUBAT'A KADAR ÇÖZÜME YÖNELİK DAHA KAPSAMLI GÖRÜŞMELER YAPILACAKTIR. FIRAT KALKANI, ASTANA YA DA CENEVRE'YE DE ASLA ENGEL DEĞİL TERSİNE BÜYÜK DESTEK VEREN BİR OPERASYONDUR."

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Başbakan Yardımcısı Kaynak: &quot;Türkiye Cumhuriyeti için kendi ülkesinin ve kendi milletinin güvenliğinden daha önemli bir şey yoktur. Ama AB'nin şunu hesap etmesi gerekir. Türkiye'nin, terörle mücadelesini gevşetmesi demek, aslında Avrupa'nın kendi güvenliğini riske etmesi demektir. Türkiye, terörle mücadelesini asla gevşetemez. Türkiye'nin terörle mücadelesini gevşetmesi demek, Avrupa'nın kendi güvenliğini riske etmesi demektir.&quot;
YEREL

BAŞBAKAN YARDIMCISI KAYNAK: "TÜRKİYE CUMHURİYETİ İÇİN KENDİ ÜLKESİNİN VE KENDİ MİLLETİNİN GÜVENLİĞİNDEN DAHA ÖNEMLİ BİR ŞEY YOKTUR. AMA AB'NİN ŞUNU HESAP ETMESİ GEREKİR. TÜRKİYE'NİN, TERÖRLE MÜCADELESİNİ GEVŞETMESİ DEMEK, ASLINDA AVRUPA'NIN KENDİ GÜVENLİĞİNİ RİSKE ETMESİ DEMEKTİR. TÜRKİYE, TERÖRLE MÜCADELESİNİ ASLA GEVŞETEMEZ. TÜRKİYE'NİN TERÖRLE MÜCADELESİNİ GEVŞETMESİ DEMEK, AVRUPA'NIN KENDİ GÜVENLİĞİNİ RİSKE ETMESİ DEMEKTİR."
Başbakan Yardımcısı Kaynak: &quot;(Genelkurmay Başkanı Orgeneral Akar'ın Kardak bölgesinde yaptığı inceleme) Kardak kayalıkları ve ona benzer bir kısım kayalıklar, maalesef Yunanistan tarafından suistimal edilmeye çalışılıyor ama Türkiye Cumhuriyeti hükümeti asla Yunanistan'ın buralarda yeni bir alan açmasına imkan vermeyecektir.&quot;
YEREL

BAŞBAKAN YARDIMCISI KAYNAK: "(GENELKURMAY BAŞKANI ORGENERAL AKAR'IN KARDAK BÖLGESİNDE YAPTIĞI İNCELEME) KARDAK KAYALIKLARI VE ONA BENZER BİR KISIM KAYALIKLAR, MAALESEF YUNANİSTAN TARAFINDAN SUİSTİMAL EDİLMEYE ÇALIŞILIYOR AMA TÜRKİYE CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ ASLA YUNANİSTAN'IN BURALARDA YENİ BİR ALAN AÇMASINA İMKAN VERMEYECEKTİR."
Başbakan Yardımcısı Kaynak: &quot;Almanya'da evet mülteci meselesi var, Almanya'da bizim başka dertlerimiz var. Almanya hem PKK teröristlerine hem DHKP-C teröristlerine, Türkiye'nin başına bela olan her türlü teröriste kucak açmış bir ülkedir. En son darbecilerin önemli aktörleri, yargı ayağı Almanya'da misafir ediliyor ve Almanya, Yunanistan'la AB içerisinde en iyi ilişkiler kurabilen, Yunanistan'a ekonomik açıdan büyük destekler vermesini sağlayan bir ülke. Yunanistan'ın darbeci askerleri, bizzat darbeye katılan, bizzat helikopterimizi alıp Yunanistan'a o helikopterle kaçan darbeci askerleri vermemesiyle, Almanya'nın darbeci yargıçları ve savcıları, diğer PKK teröristleri vermemesi arasında bir fark yoktur.&quot;
YEREL

BAŞBAKAN YARDIMCISI KAYNAK: "ALMANYA'DA EVET MÜLTECİ MESELESİ VAR, ALMANYA'DA BİZİM BAŞKA DERTLERİMİZ VAR. ALMANYA HEM PKK TERÖRİSTLERİNE HEM DHKP-C TERÖRİSTLERİNE, TÜRKİYE'NİN BAŞINA BELA OLAN HER TÜRLÜ TERÖRİSTE KUCAK AÇMIŞ BİR ÜLKEDİR. EN SON DARBECİLERİN ÖNEMLİ AKTÖRLERİ, YARGI AYAĞI ALMANYA'DA MİSAFİR EDİLİYOR VE ALMANYA, YUNANİSTAN'LA AB İÇERİSİNDE EN İYİ İLİŞKİLER KURABİLEN, YUNANİSTAN'A EKONOMİK AÇIDAN BÜYÜK DESTEKLER VERMESİNİ SAĞLAYAN BİR ÜLKE. YUNANİSTAN'IN DARBECİ ASKERLERİ, BİZZAT DARBEYE KATILAN, BİZZAT HELİKOPTERİMİZİ ALIP YUNANİSTAN'A O HELİKOPTERLE KAÇAN DARBECİ ASKERLERİ VERMEMESİYLE, ALMANYA'NIN DARBECİ YARGIÇLARI VE SAVCILARI, DİĞER PKK TERÖRİSTLERİ VERMEMESİ ARASINDA BİR FARK YOKTUR."

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Başbakan Yardımcısı Kaynak: &quot;('10 bin Suriyeli mülteciye vatandaşlık verilerek oy kullandırılacağı' iddiası) 50 küsur milyon seçmenin olduğu bir ülkede, 10-20 bin seçmenle referandumun neticesinin değiştirilmesini düşünmek en hafif tabirle, büyük bir safdillik olur. 10-20 bin seçmenle referandum neticesi değiştirilemez, değiştirilmesi hayal bile edilemez. Bunlar gereksiz vehimlerdir.&quot;
YEREL

BAŞBAKAN YARDIMCISI KAYNAK: "('10 BİN SURİYELİ MÜLTECİYE VATANDAŞLIK VERİLEREK OY KULLANDIRILACAĞI' İDDİASI) 50 KÜSUR MİLYON SEÇMENİN OLDUĞU BİR ÜLKEDE, 10-20 BİN SEÇMENLE REFERANDUMUN NETİCESİNİN DEĞİŞTİRİLMESİNİ DÜŞÜNMEK EN HAFİF TABİRLE, BÜYÜK BİR SAFDİLLİK OLUR. 10-20 BİN SEÇMENLE REFERANDUM NETİCESİ DEĞİŞTİRİLEMEZ, DEĞİŞTİRİLMESİ HAYAL BİLE EDİLEMEZ. BUNLAR GEREKSİZ VEHİMLERDİR."
Başbakan Yardımcısı Kaynak: &quot;(ABD Başkanı Trump'ın imzaladığı başkanlık kararnamesi) Türkiye'de 3 milyon mülteci var, bu mültecilerin büyük çoğunluğu Suriyeli ama Filistinliler, Iraklılar, Afganlar var hatta Ermeniler var. Biz, bunların tamamına sadece insan olarak bakıyoruz. Tamamının sağlığını, eğitimini, geleceğini inşa etmeye çalışıyoruz. Bizim hem kültürümüz hem tarihi köklerimiz böyle yapmamızı gerektiriyor.&quot;
YEREL

BAŞBAKAN YARDIMCISI KAYNAK: "(ABD BAŞKANI TRUMP'IN İMZALADIĞI BAŞKANLIK KARARNAMESİ) TÜRKİYE'DE 3 MİLYON MÜLTECİ VAR, BU MÜLTECİLERİN BÜYÜK ÇOĞUNLUĞU SURİYELİ AMA FİLİSTİNLİLER, IRAKLILAR, AFGANLAR VAR HATTA ERMENİLER VAR. BİZ, BUNLARIN TAMAMINA SADECE İNSAN OLARAK BAKIYORUZ. TAMAMININ SAĞLIĞINI, EĞİTİMİNİ, GELECEĞİNİ İNŞA ETMEYE ÇALIŞIYORUZ. BİZİM HEM KÜLTÜRÜMÜZ HEM TARİHİ KÖKLERİMİZ BÖYLE YAPMAMIZI GEREKTİRİYOR."
Şubat 2017 Dünya Gündemi
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ŞUBAT 2017 DÜNYA GÜNDEMİ
Başbakan Yardımcısı Kaynak: &quot;(Anayasa değişikliğine ilişkin kanun) Halk kendisi bizzat seçecektir yürütme organını ve güvenoyunu kendisi verecektir. Meclis tarafından 'başkanın ve hükümetin Türkiye'yi yönetmediği' iddiasıyla yeni seçim kararı alınırsa da halk, güvenini tazeleyecektir ya da tazelemeyecektir. Doğrudan halkın iradesine dayanan, gerçekten doğrudan demokrasinin çok güzel bir örneği olacaktır.&quot;
YEREL

BAŞBAKAN YARDIMCISI KAYNAK: "(ANAYASA DEĞİŞİKLİĞİNE İLİŞKİN KANUN) HALK KENDİSİ BİZZAT SEÇECEKTİR YÜRÜTME ORGANINI VE GÜVENOYUNU KENDİSİ VERECEKTİR. MECLİS TARAFINDAN 'BAŞKANIN VE HÜKÜMETİN TÜRKİYE'Yİ YÖNETMEDİĞİ' İDDİASIYLA YENİ SEÇİM KARARI ALINIRSA DA HALK, GÜVENİNİ TAZELEYECEKTİR YA DA TAZELEMEYECEKTİR. DOĞRUDAN HALKIN İRADESİNE DAYANAN, GERÇEKTEN DOĞRUDAN DEMOKRASİNİN ÇOK GÜZEL BİR ÖRNEĞİ OLACAKTIR."
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