EPİAŞ'ın 2017 gelir tavanı 82,4 milyon lira oldu

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ANKARA (AA) - Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK), Enerji Piyasaları İşletme Anonim Şirketi'nin (EPİAŞ) 2017 yılı piyasa işletim gelir tavanını 82 milyon 476 bin 41 lira olarak belirledi.

EPİAŞ'ın 2017 yılı için gelir tavanını, uygulayacağı piyasa işletim tarifesini ve Ar-Ge harcamalarını düzenleyen Kurul kararları Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı.

Buna göre, EPİAŞ'ın 2017 yılı piyasa işletim gelir tavanı 82 milyon 476 bin 41 lira oldu.

EPİAŞ'ın uygulayacağı sabit bileşen Gün Öncesi Piyasası (GÖP) için aylık 1887,94 lira, Gün İçi Piyasası (GİP) için aylık 14,31 lira ve dengesizliklerin uzlaştırılması için de aylık 239,54 lira olarak belirlendi. GÖP, GİP ve dengesizliklerin uzlaştırılması için değişken bileşen miktarı megavatsaat başına 0,2142 lira oldu.

Öte yandan EPDK, şirketin bu yılki piyasa işletme gelir tavanında öngörülen Ar-Ge harcama tutarının, gerçekleşecek Ar-Ge harcama tutarından fazla olması durumunda aradaki farkın zaman değeri dikkate alınarak, EPİAŞ'ın 2019 yılında yapılacak piyasa işletim gelir tavanındaki Ar-Ge harcama tutarından düşülmesine karar verdi.