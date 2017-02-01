Avrupa Şampiyon Kulüpler Kupası Kros Şampiyonası'na doğru

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ANKARA (AA) - Atletizmde Avrupa Şampiyon Kulüpler Kupası Kros Şampiyonası, 5 Şubat Pazar günü Portekiz'de yapılacak.

Albufeira kentinde düzenlenecek şampiyonaya katılacak Türk kulüpleri belli oldu.

Büyük erkekler, büyük kadınlar, genç erkekler ve genç kadınlar olmak üzere 4 kategoride gerçekleştirilecek organizasyonda Türkiye'yi, 5 kulüp temsil edecek.

Portekiz'de büyükler kategorisinde erkeklerde İstanbul Büyükşehir Belediyespor ve Galatasaray, kadınlarda Üsküdar Belediyespor ve Bursa Büyükşehir Belediyespor mücadele edecek.

Fenerbahçe, şampiyonaya gençlerde hem erkekler hem de kadınlarda katılacak. Ayrıca şampiyonada genç erkeklerde Darıca Belediyesi Eğitim Spor Kulübü, genç kadınlarda da Bursa Büyükşehir Belediyespor yer alacak.

Organizasyonda Türkiye'den 46 sporcu mücadele verecek.



