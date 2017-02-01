Antalya'da tekvando festivali

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.





ANKARA (AA) - Türkiye Tekvando Federasyonunun ev sahipliğinde 2-14 Şubat tarihlerinde Antalya'da 4 uluslararası organizasyon yapılacak.

Serik ilçesine bağlı Belek Turizm Bölgesi'nde 13 gün sürecek etkinlikler, Avrupa Tekvando Birliği (ETU) Antrenör Semineri ile başlayacak.

Antrenörler, 2-3 Şubat tarihlerinde düzenlenecek seminerde hem 2020 Tokyo Olimpiyatları öncesi değişen kurallarla ilgili bilgi alacak hem de kendilerini geliştirme imkanı bulacak.

Etkinlik, 4-5 Şubat'ta Avrupa Minikler Tekvando Şampiyonası ile sürecek. Şampiyonada 10 ülkeden 200 civarında sporcu mücadele edecek. 10-11 yaş grubundaki sporcular, bu şampiyonayla erken yaşta uluslararası tecrübe kazanacak.

Antalya'daki üçüncü organizasyon, G1 statüsünde 2020 Tokyo Olimpiyatları'na puan veren 5. Avrupa Kulüpler Tekvando Şampiyonası olacak. 6-9 Şubat tarihlerinde gerçekleştirilecek turnuvaya, 40 ülkeden yaklaşık bin tekvandocunun katılması bekleniyor.





- Türkiye Açık iki kat puan verecek





Tekvando festivali, 10-14 Şubat tarihlerinde bu yıl 4'üncüsü düzenlenecek Uluslararası Türkiye Açık Turnuvası ile son bulacak.

Organizasyon, 2017 yılında Avrupa'da en yüksek olimpiyat puanı dağıtan açık tekvando turnuvası özelliği taşıyor.

Dünya Tekvando Federasyonu (WTF), 4. Uluslararası Türkiye Açık Tekvando Turnuvası'nı 2017 yılı için G1 statüsünden G2 statüsüne çıkardı.

Böylelikle, büyükler kategorisinde mücadele edecek sporcular, olimpiyatlara katılım yolunda önceki yıllara göre iki kat daha fazla puan toplama şansı elde edebilecek.

Büyükler, gençler, yıldızlar ile pumse kategorilerinde düzenlenecek turnuvaya, 60 ülkeden 2 bin dolayında sporcu katılacak.





- Şahin: "Tam bir tekvando festivali olacak"





Türkiye Tekvando Federasyonu Başkanı Metin Şahin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, sporseverlerin tam anlamıyla tekvandoya doyacaklarını söyledi.

"Türkiye, tekvandonun cazibe merkezi haline geldi." diyen Şahin, şu ifadeleri kullandı:

"Tam bir tekvando festivali olacak. Organizasyona dünyanın dört bir yanından sporcular katılacak. Tüm yaş kategorilerinden sporcular burada mücadele edecek. Geleceğin olimpiyat şampiyonlarını izleme fırsatı bulacağız. 2020 Tokyo Olimpiyatları yolunda önemli puan mücadeleleri yapılacak ve ilk stratejilerin sonuçlarını göreceğiz. Biz de başta Antalyalı sporseverler olmak üzere herkesi bu önemli organizasyona bekliyoruz."