Gaziantep Ticaret Borsası

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep Ticaret Borsasında boz iç Antep fıstığı 66,05 ile 71 liradan satıldı.
Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
|Ürün
|miktar
|En düşük (TL)
|En yüksek (TL)
|Mercimek (yeşil)
|kg
|6,10
|6,10
|Arpa
|kg
|0,90
|0,90
|Buğday
|kg
|1,05
|1,09
|Buğday (yumuşak)
|kg
|1,51
|1,51
|Buğday (kırık)
|kg
|0,65
|0,65
|Pirinç (baldo)
|kg
|5,36
|5,36
|Pirinç (ithal)
|kg
|2,37
|2,37
|Bulgur (köftelik)
|kg
|1,47
|1,48
|Bulgur (pilavlık/organik)
|kg
|2,28
|2,28
|Kırmızı mercimek (kabuklu)
|kg
|2,06
|2,06
|Kırmızı mercimek (iç)
|kg
|3,75
|3,75
|Yeşil mercimek
|kg
|6,10
|6,10
|Fasulye (dermason)
|kg
|3,83
|5,80
|Soya fasulyesi
|kg
|1,38
|2,22
|Antep fıstığı (kavllak)
|kg
|25,00
|25,00
|Antep fıstığı (çıtlak/kavlak)
|kg
|25,00
|28,00
|Antep fıstığı (kavrulmuş)
|kg
|25,00
|36,00
|Antep fıstığı (boz iç)
|kg
|66,05
|71,00
|Antep fıstığı (yeşil iç)
|kg
|83,00
|83,00
|Antep fıstığı içi (kavrulmuş)
|kg
|43,00
|60,50
|Antep fıstığı (meverdi)
|kg
|52,00
|52,75
|Antep fıstığı (kırmızı iç)
|kg
|40,00
|52,00