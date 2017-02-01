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YEREL HABERLER  / GAZİANTEP HABERLERİ
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Akakpo, Büyükşehir Gaziantepspor'da

01 Şubat 2017 Çarşamba, 10:10


GAZİANTEP (AA) - TFF 1. Lig ekiplerinden Büyükşehir Gaziantepspor, Trabzonspor'dan ayrılan defans oyuncusu Serge Akakpo'yu renklerine kattı.

Kulübün basın sözcüsü İbrahim Açıkgöz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ara transfer dönemi çalışmaları kapsamında Akakpo ile temasa geçildiğini hatırlattı.

Önceki gün anlaşma sağlanan oyuncunun Gaziantep'e olumsuz hava şartları nedeniyle gecikmeli geldiğini belirten Açıkgöz, "Hava muhalefeti nedeniyle tecrübeli oyuncunun gelmesi gecikti. O yüzden dün gece yarısı sözleşmemizi imzalayabildik. Akakpo, artık 1,5 yıllığına kulübümüzde." diye konuştu.


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