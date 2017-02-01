Gaziantep'te kasaplardan et ve sucuk hırsızlığı

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GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'te kasaplardan hırsızlık yapan iki zanlıdan biri güvenlik kamerası tarafından görüntülenince yakalandı.

Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, kentte farklı zamanlarda bazı kasaplardan sucuk çalındığı ihbarı üzerine zanlıların yakalanması için çalışma başlattı.

Hırsızlığın yaşandığı iş yerlerinin çevresindeki güvenlik kameralarını inceleyen ekipler, herhangi bir bulguya rastlayamadı.

Akkent Mahallesi'ndeki bir kasaptan sucuk çalındığı ihbarı üzerine olay yerine giden ekipler, iş yerinin güvenlik kamerasını incelemeye aldı.

Görüntüde iki kişinin kasap dükkanına girdiği, et ve sucukları alıp otomobille olay yerinden kaçtıklarını tespit eden ekipler, zanlılardan birinin A.R.T. olduğunu belirledi.

Evinde yakalanan şüpheli sağlık kontrolünün ardından emniyete götürüldü. Diğer zanlının yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor.

Şüphelinin emniyetteki ifadesinde farklı zamanlarda 3 kasaptan yaklaşık 5 bin lira değerinde et ve sucuk, bir kuaförden ise 9 bin lira ile televizyon çaldığını itiraf ettiği öğrenildi.