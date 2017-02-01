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YEREL HABERLER  / UŞAK HABERLERİ
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Uşak'ta FETÖ/PDY'ye yönelik soruşturma

01 Şubat 2017 Çarşamba, 10:17

UŞAK (AA) - Uşak Üniversitesinde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında 12 şüpheli gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Uşak Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, Uşak Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, sabah saatlerinde Uşak Üniversitesinde görevli 2 doçent, 3 yardımcı doçent, 2 araştırma görevlisi, 2 okutman, 1 mühendis, 1 iç denetçi, 1 tekniker olmak üzere 12 kişiyi gözaltına aldı.

Şüpheliler sağlık kontrolünün ardından sorgulanmak üzere Uşak Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.

Şüphelilerin örgütün şifreli haberleşme programı "ByLock"u kullandığı öğrenildi.

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