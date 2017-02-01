"Sibirya soğuklarında" ücretsiz spor yapma imkanı

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ERZURUM (AA) - Erzurum'da Yakutiye Belediyesi tarafından sağlanan imkanlarla spor salonlarında ücretsiz spor yapma imkanı bulan ev hanımları, aerobik, plates ve zumba yaparak obeziteye karşı savaşıyorlar.

Kentin Yakutiye ilçesindeki ev hanımları, belediyenin sağladığı imkanlar ile spor yapıp obezite ile savaşmaları için ücretsiz servislerle evlerinden alınarak spor salonuna getiriliyor, sporlarını yaptıktan sonra tekrar evlerine bırakılıyor.

Dışarıda hava sıcaklığının sıfırın altında 35 dereceye kadar düştüğü kentte, belediyenin bu imkanları sayesinde kadınlar sıcak ortamda spor yapma imkanı yakalıyor.

Yakutiye Belediye Başkanı Ali Korkut, AA muhabirine yaptığı açıklamada, belediye olarak kadınlara yönelik pozitif bir ayrımcılık göstererek onların spor aktivitelerine katılımını sağladıklarını söyledi.

Belediyenin yaptırdığı spor salonunda iki spor eğitmeni nezaretinde 200 kişiye ücretsiz hizmet verdiklerini belirten Korkut, "Ev kadınlarımız 50'şer kişilik 4 grup halinde buraya getirilerek 1,5 saat spor yapıyorlar. Buraya devam eden kadınlarımızın birçoğu 'çok memnun' olduklarını ifade ediyor." dedi.

Korkut, Erzurum'un yaklaşık 8 ay kış, 4 ay da yaz sezonu olduğunu dile getirdi.

Böyle olunca kadınların dışarıda aktivite yapma imkanlarının olmadığını vurgulayan Korkut, şunları kaydetti:

"Kapalı alanda bu faaliyetleri yapmalarının daha uygun olacağını düşünerek, böyle bir çalışma başlattık. Almış olduğumuz bu olumlu tepkilerin ardından buna benzer spor salonlarını da farklı farklı semtlerde de yapmak istiyoruz. İnşallah Sağlık Bakanımızla da görüşmek kaydıyla onunda desteğini alarak bu aktiviteyi Yakutiye'nin çeşitli semtlerinde daha yaygın hale getirmek istiyoruz. Hem obeziteye karşı hem de sağlıklı yaşam adına bunları gerçekleştireceğiz."

Spor eğitmeni Seda Aksakal da spor salonunda haftada 3 gün çalışmalarının olduğunu ifade etti.

Haftada toplamda 15 seanslarının olduğunu aktaran Aksakal, şu ifadeleri kullandı:

"Haftanın 3 günü 3'er saat ders veriyoruz. Haftanın iki günü aletlerimizle çalışma yapıyoruz, haftanın bir günü de egzersiz, plates, zumba ve aerobik yapıyoruz. Buraya gelen üyelerimizi 4 aylığına alıyoruz ve ayda bir ölçümlerimiz oluyor. Ayda ortalama 2 ila 4 kilogram arasında veren üyelerimiz oluyor. Toplamda 15-16 kilo verip ayrılan üyelerimiz oldu. Üst üste üyelerimizi almıyoruz. 4 ay spora ara veren üyemizi tekrar alıyoruz. Diğer insanlara da vakit kalması amacıyla bunu yapıyoruz." diye konuştu.