"Kara kış" belediye bütçelerini vurdu

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KARS (AA) - Doğu Anadolu Bölgesi'nde etkili olan kar yağışı ve soğuk hava belediyelerin bütçelerini de olumsuz etkiliyor.

Türkiye'nin doğusunda 2 bin 200 rakımlı Kars'ın Sarıkamış ilçesinde, uzun ve çetin süren kış şartları belediye bütçesine ek külfet getiriyor.

Sarıkamış Belediye Başkanı Göksal Toksoy, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Sarıkamış'ın Türkiye'nin en yüksek yerleşim birimlerinden biri olduğunu, her yıl ilçeye 1,5-2 metre kar yağdığını söyledi.

Yaklaşık altı ay kar altında kalan ilçenin karla mücadelesinin zor olduğunu belirten Toksoy, "Kent merkezindeki caddeler dar olduğu için yağan karları temizlemek zorunda kalıyoruz. Her kar yağdığında 4 kamyon ve 4 iş makinesi ve 40 kişilik ekiple cadde ve sokakların temizliğini yapıyoruz. Tabii bu zor şartlar altında çalışmak belediyemize ek külfet getiriyor." dedi.

Toksoy, kış mevsimi süresince yakıt ve makine bakımı için büyük harcama kalemleri oluştuğunu anlatarak, "Aylık 100 bin lira akaryakıt gideri, 200 bin lira personel harcamalarına, makinelerin tamir ve bakımı ile yaklaşık 400 bin lira harcamamız oluyor. Kış mevsiminde belediyemiz bütçesine 2 milyon lira yük getirmiş oluyor. Bu çalışmaları yapmak zorundayız. Vatandaşlarımız ve araçlarımız karlı buzlu caddelerden geçemez." diye konuştu.

- İçme suyu arıtma tesisi donmasın diye ısıtılıyor

Sarıkamış'ın en çok kar alan ve en soğuk yerlerden biri olduğunu, karla mücadele çalışmalarını gece gündüz aralıksız eksi 20, 30 derece hava sıcaklığında yürüttüklerini ifade eden Toksoy, şunları kaydetti:

"Hiçbir il ve ilçe yoktur ki içme suyu arıtma tesisi donmasın diye kömürle ısıtma sistemiyle çalışsın. Atık su tesisimiz ile araçların park edildiği kapalı garajı, doğal gazla, sobayla, kalorifer ve elektrik ocağı ile ısıtıyoruz. Bu ısınmaya belediye olarak bir hayli para harcıyoruz. Her kar yağdığında greyder ve kepçelerle bir araya getirilen karlar kamyonlara yüklenerek şehir dışına çıkarılıyor. Yani binlerce kamyon kar taşıyoruz, bu da bütçemizi bir hayli zorluyor. Özellikle Doğu Anadolu bölgesinde karla ve soğukla mücadele eden il ve ilçelere ek bütçe ile destek verilmesi gerekiyor. Hükümetimizden destek vermesi konusunda taleplerimiz oluyor. İnşallah kazasız belasız kış mevsimini atlatacağız."