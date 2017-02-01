Şubat 2017 Dünya Gündemi

ANKARA (AA) - Almanya Başbakanı Angela Merkel'in Türkiye’yi ziyareti, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’nun Beyaz Saray’da ABD Başkanı Donald Trump ile görüşmesi ve Ukrayna'nın Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK) dönem başkanlığını devralması şubat ayının öne çıkan gündem maddeleri arasında yer alıyor.
Şubat ayında uluslararası gündemin bazı maddeleri şöyle sıralanıyor:
1 Şubat
- Kazakistan’ın Şımkent kentinde Türk-Kazak İş Forumu düzenlenecek.
- AB Komisyonu Komşuluk Politikası ve Gelişme Müzakerelerinden Sorumlu Genel Müdürü Christian Danielsson ve Avrupa Birliği Dış İlişkileri Servisi Avrupa ve Orta Asya Genel Müdürü Thomas Harting Gürcistan'da resmi temaslarda bulunacak.
- Ukrayna Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK) dönem başkanlığını devralacak.
2 Şubat
- Almanya Başbakanı Angela Merkel, Türkiye’yi ziyaret edecek.
- İngiltere’de imalat satın alım yöneticileri (PMI) endeksi açıklanacak.
- İngiltere Merkez Bankası, politika faiz kararını ve para politikası kurulu tutanaklarını açıklayacak.
- İngiltere’de inşaat satın alım yöneticileri endeksi açıklanacak.
- Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Macaristan’ın başkenti Budapeşte'ye ziyareti sırasında Başbakan Viktor Orban ile bir araya gelecek.
3 Şubat
- Malta, Avrupa Birliği (AB) Dönem Başkanı olması nedeniyle gayriresmi AB zirvesine ev sahipliği yapacak.
5 Şubat
- İngiltere genelinde "Camimi ziyaret et" günü düzenlenecek.
- Bosna Hersek’teki savaşta 68 sivilin öldürüldüğü, 142 sivilin yaralandığı Markale Katliamının yıl dönümü düzenlenecek merasimle anılacak.
6 Şubat
- Belçika’nın başkenti Brüksel’de AB Dışişleri Bakanları Toplantısı düzenlenecek.
7 Şubat
- İngiliz petrol şirketi BP, mali verilerini açıklayacak.
- Britanya Perakende Konsorsiyumu, satış verilerini açıklayacak.
- Bosna Hersek’te, Uluslararası Saraybosna Kış Festivali başlayacak.
8 Şubat
- Kazakistan’ın Almatı kentinde 2017 Üniversiteler Kış Olimpiyatlarının kapanış töreni düzenlenecek.
9 Şubat
- İngiltere’nin dış ticaret verileri açıklanacak.
- 10 gün sürecek Berlin Film Festivali başlayacak.
- Fas Kültür Bakanlığı tarafından bu yıl 23’üncüsü düzenlenen Uluslararası Kitap Fuarı başlayacak.
- Fas'ın Batı Sahra bölgesinde yer alan Dahla'da 9-14 Şubat'ta film festivali düzenlenecek.
10 Şubat
- İngiltere'de üretim endeksi verileri açıklanacak.
- Brüksel Çikolata Fuarı yapılacak.
- Afrika Stratejik Araştırmalar Merkezi, 10-11 Şubat'ta Marakeş Güvenlik Konferansını düzenleyecek.
11 Şubat
- Tarihi Venedik Karnavalı renkli açılış töreniyle başlayacak. 3 hafta sürecek karnaval boyunca maske festivalleri de düzenlenecek.
- Chicago Otomobil Fuarı, 11-20 Şubat'ta düzenlenecek.
12 Şubat
- İngiliz Film ve Televizyon Sanatları Akademisi (BAFTA) Ödül töreni yapılacak.
- Almanya’da cumhurbaşkanı seçimi yapılacak.
- Türkmenistan’da devlet başkanlığı seçimi yapılacak.
14 Şubat
- İngiltere’de tüketim endeksi verileri açıklanacak.
- AB Sanayi Üretim istatistikleri açıklanacak.
- Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü FAO'nun yan kuruluşlarından Uluslararası Tarımsal Kalkınma Fonu'nda (IFAD) iki gün sürecek başkanlık konseyi seçimi yapılacak.
15 Şubat
- Belçika’nın başkenti Brüksel’de iki gün sürecek NATO Savunma Bakanları Toplantısı düzenlenecek.
- AB Dış Ticaret İstatistikleri açıklanacak.
- İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu Beyaz Saray’da, ABD Başkanı Donald Trump ile görüşecek.
16 Şubat
- Almanya’da G20 Dışişleri Bakanları toplantısı yapılacak.
17 Şubat
- 53. Münih Güvenlik Konferansı başlayacak.
- Kosova’nın bağımsızlığının 9. yılı kutlanacak.
- Londra Moda Haftası başlayacak.
18 Şubat
- Sırbistan’da, Türkiye’nin de katılımıyla Uluslararası Turizm Fuarı düzenlenecek.
- Hırvatistan’da İslamiyet'in resmi din olarak kabul edilişinin 100. yılı etkinlikleri kapsamında Jose Sulaiman ve Muhammed Ali anısına uluslararası boks turnuvası düzenlenecek.
- Berlin Film Festivali’nde ödüller dağıtılacak.
20 Şubat
- Arnavutluk'un eski diktatörü Enver Hoca'nın heykelinin yıkılışının 26. yıl dönümü dolayısıyla komünizm döneminde hayatını kaybedenlerin anısına başkent Tiran’da yürüyüş gerçekleştirilecek.
- İngiltere’de Rightmove konut fiyatları endeksi açıklanacak.
21 Şubat
- Brüksel’de AB Ekonomi ve Finans Bakanları toplanacak.
22 Şubat
- Makedonya'da baharın başlangıcını simgeleyen geleneksel Ustrumca Karnavalı düzenlenecek.
- Petrol, Gaz ve Yenilenebilir Enerji alanında uluslararası konferans düzenlenecek.
23 Şubat
- İngiltere’nin 2016 yılı 4.çeyrek büyüme verileri açıklanacak.
- Azerbaycan’da Güney Gaz Koridoru Danışma Kurulu 3. Bakanlar Toplantısı düzenlenecek.
- Rusya’da Vatan Savunucuları Günü kutlanacak.
24 Şubat
- Belçika’nın başkenti Brüksel’de Animasyon Fuarı düzenlenecek.
- İngiltere’de ana muhalefetteki İşçi Partisi, Brexit’e ilişkin konferans düzenleyecek.
- İsviçre'nin Nyon kentinde, UEFA Avrupa Ligi son 16 turu kura çekimi yapılacak.
26 Şubat
- Belçika’nın Binche kasabasında Binche Festivali düzenlenecek.
- Azerbaycan’da, Hocalı katliamının 25. yıl dönümü dolayısıyla anma etkinlikleri düzenlenecek.
- Oscar ödülleri, Los Angeles kentinde düzenlenecek törenle sahiplerini bulacak.
27 Şubat
- Bosna’daki savaş döneminde, Sırbistan’dan Karadağ’a giden trenden indirilip katledilen Boşnak ve Hırvat siviller için bölge ülkelerinde anma törenleri düzenlenecek.
- İsviçre’nin Cenevre kentinde Birleşmiş Milletler 34. İnsan Hakları Konseyi Oturumu düzenlenecek. Oturum 24 Mart’a kadar sürecek.
28 Şubat
- Donald Trump, ABD Kongresinin ortak oturumunda Kongre üyelerine hitap edecek.