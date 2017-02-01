Koleksiyonere 13 yıl önce kırılan amfora için ceza

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SAMSUN (AA) - Samsun'da 20 yıldır izinli olarak korunması gerekli taşınır kültür ve tabiat varlığı koleksiyonerliği yapan iş adamı Hamit Genç'e, 13 yıl önce rüzgar nedeniyle kırılan amfora için 150 liralık para cezası verildi.

19 Mayıs ilçesine bağlı Dereköy Mahallesi'nde yaşayan Genç, 20 yıl önce Samsun Müze Müdürlüğüne müracaat ederek, eski eser koleksiyonerliği için "Korunması gerekli taşınır kültür ve tabiat varlığı koleksiyonu yapanlara ait belge" aldı. Yaşadığı evini adeta müzeye dönüştüren Genç, çevreden topladığı eski eserleri ve balıkçı ağlarına takılan amforaları müzeye tescil ettirerek evinde sergilemeye başladı.

Tarihi eserlerin büyük bölümünü zamanla Sadberk Hanım Müzesi ile Samsun Arkeoloji ve Etnografya Müzesi'ne bağışlayan Genç, müzeye kayıtlı olarak evinde sakladığı bir amforanın rüzgar nedeniyle düşüp kırılmasıyla 150 lira para cezasına çarptırıldı.

Genç, AA muhabirine yaptığı açıklamada, tarihi ve kültürel mirasa sahip çıktığı için böyle bir ceza ile karşılaşmasının üzücü olduğunu söyledi.

Adeta müze haline getirdiği evinde çok sayıda tarihi eser sergilediğini bildiren Genç, "Evimdeki bütün tarihi ve kültürel varlıkların kaydı müze müdürlüğünde mevcut. Çok sayıda tarihi eseri müzelere bağışladım. Rüzgar nedeniyle düşüp kırılan ve parçalarını halen sakladığım amforayı müze görevlilerine bildirdikten 13 yıl sonra böyle bir ceza gelmesine anlam veremedim." dedi.

Yıllardır biriktirdiği, çoğunu satın aldığı eserleri müzelere bağışladığına dikkati çeken Genç, bu nedenle ceza verilmesinin kendisini üzdüğünü, konuyla ilgili Kültür ve Turizm Bakanlığına başvuracağını ifade etti.

- Envanter kaydının silinmesi için bedelinin ödetilmesi gerekiyor

Samsun Müze Müdürlüğü yetkilileri ise taşınır kültür ve tabiat varlığı koleksiyonu yapan Hamit Genç'te bulunan 14 envanter numarasıyla kayıtlı amforanın rüzgar nedeniyle kırıldığı ve parçalarının birleştirilemeyecek durumda olduğunun raporla belirlendiğini bildirdi.

Söz konusu eserin Kültür ve Turizm Bakanlığı Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğünce envanter kaydının silinerek düşümünün yapılabilmesi için bedelin ödetilmesi gerektiğini bildiren yetkililer, bu amaçla oluşturulan kıymet takdiri komisyonunca Genç'e 150 lira ceza verilmesinin kararlaştırıldığını kaydetti.