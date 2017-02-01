01 ŞUBAT 2017
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / SAMSUN HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Koleksiyonere 13 yıl önce kırılan amfora için ceza

01 Şubat 2017 Çarşamba, 10:36

SAMSUN (AA) - Samsun'da 20 yıldır izinli olarak korunması gerekli taşınır kültür ve tabiat varlığı koleksiyonerliği yapan iş adamı Hamit Genç'e, 13 yıl önce rüzgar nedeniyle kırılan amfora için 150 liralık para cezası verildi.

19 Mayıs ilçesine bağlı Dereköy Mahallesi'nde yaşayan Genç, 20 yıl önce Samsun Müze Müdürlüğüne müracaat ederek, eski eser koleksiyonerliği için "Korunması gerekli taşınır kültür ve tabiat varlığı koleksiyonu yapanlara ait belge" aldı. Yaşadığı evini adeta müzeye dönüştüren Genç, çevreden topladığı eski eserleri ve balıkçı ağlarına takılan amforaları müzeye tescil ettirerek evinde sergilemeye başladı.

Tarihi eserlerin büyük bölümünü zamanla Sadberk Hanım Müzesi ile Samsun Arkeoloji ve Etnografya Müzesi'ne bağışlayan Genç, müzeye kayıtlı olarak evinde sakladığı bir amforanın rüzgar nedeniyle düşüp kırılmasıyla 150 lira para cezasına çarptırıldı.

Genç, AA muhabirine yaptığı açıklamada, tarihi ve kültürel mirasa sahip çıktığı için böyle bir ceza ile karşılaşmasının üzücü olduğunu söyledi.

Adeta müze haline getirdiği evinde çok sayıda tarihi eser sergilediğini bildiren Genç, "Evimdeki bütün tarihi ve kültürel varlıkların kaydı müze müdürlüğünde mevcut. Çok sayıda tarihi eseri müzelere bağışladım. Rüzgar nedeniyle düşüp kırılan ve parçalarını halen sakladığım amforayı müze görevlilerine bildirdikten 13 yıl sonra böyle bir ceza gelmesine anlam veremedim." dedi.

Yıllardır biriktirdiği, çoğunu satın aldığı eserleri müzelere bağışladığına dikkati çeken Genç, bu nedenle ceza verilmesinin kendisini üzdüğünü, konuyla ilgili Kültür ve Turizm Bakanlığına başvuracağını ifade etti.

- Envanter kaydının silinmesi için bedelinin ödetilmesi gerekiyor

Samsun Müze Müdürlüğü yetkilileri ise taşınır kültür ve tabiat varlığı koleksiyonu yapan Hamit Genç'te bulunan 14 envanter numarasıyla kayıtlı amforanın rüzgar nedeniyle kırıldığı ve parçalarının birleştirilemeyecek durumda olduğunun raporla belirlendiğini bildirdi.

Söz konusu eserin Kültür ve Turizm Bakanlığı Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğünce envanter kaydının silinerek düşümünün yapılabilmesi için bedelin ödetilmesi gerektiğini bildiren yetkililer, bu amaçla oluşturulan kıymet takdiri komisyonunca Genç'e 150 lira ceza verilmesinin kararlaştırıldığını kaydetti.

İLGİLİ HABERLER

Samsunspor'da transfer
YEREL

SAMSUNSPOR'DA TRANSFER
&quot;Romanların İş Hayatına Katılım&quot; projesi
YEREL

"ROMANLARIN İŞ HAYATINA KATILIM" PROJESİ
Samsun'da kış
YEREL

SAMSUN'DA KIŞ
Vali ve başkandan şehit ailesine ziyaret
YEREL

VALİ VE BAŞKANDAN ŞEHİT AİLESİNE ZİYARET
İlkadım karla mücadele ediyor
YEREL

İLKADIM KARLA MÜCADELE EDİYOR
Samsun'da &quot;Hurrem Sultan&quot; balesi sahnelenecek
YEREL

SAMSUN'DA "HURREM SULTAN" BALESİ SAHNELENECEK
Tekkeköy Belediyesi sokak hayvanlarını unutmadı
YEREL

TEKKEKÖY BELEDİYESİ SOKAK HAYVANLARINI UNUTMADI
Balkan Türkleri mübadelenin 94. yıl dönümünü unutmadı
YEREL

BALKAN TÜRKLERİ MÜBADELENİN 94. YIL DÖNÜMÜNÜ UNUTMADI
Başkan Yılmaz'dan 'kar' eleştirilerine cevap
YEREL

BAŞKAN YILMAZ'DAN 'KAR' ELEŞTİRİLERİNE CEVAP
Samsun'da silahla yaralama ve darp iddiası
YEREL

SAMSUN'DA SİLAHLA YARALAMA VE DARP İDDİASI
Samulaş: &quot;Raylı sistem hattında hizmet sürüyor&quot;
YEREL

SAMULAŞ: "RAYLI SİSTEM HATTINDA HİZMET SÜRÜYOR"
Samsun TSO'dan &quot;kurumsallaşma&quot; eğitimi
YEREL

SAMSUN TSO'DAN "KURUMSALLAŞMA" EĞİTİMİ
Samsun'da DEAŞ operasyonu
YEREL

SAMSUN'DA DEAŞ OPERASYONU
Bafra'da OSB toplantısı
YEREL

BAFRA'DA OSB TOPLANTISI
Atakum'da kar mesaisi
YEREL

ATAKUM'DA KAR MESAİSİ
UNESCO sürecinde Kızılırmak Deltası
YEREL

UNESCO SÜRECİNDE KIZILIRMAK DELTASI
Hastane çatısında kar temizliği
YEREL

HASTANE ÇATISINDA KAR TEMİZLİĞİ
Samsun'da kar yağışı
YEREL

SAMSUN'DA KAR YAĞIŞI
Yurt : &quot;Karla mücadele donanımımız yeterli&quot;
YEREL

YURT : "KARLA MÜCADELE DONANIMIMIZ YETERLİ"