Hakkari'de terör operasyonu

HAKKARİ (AA) - Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan bir kişi tutuklandı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığına bağlı Büyükçiftlik Jandarma Karakol Komutanlığı görevlileri, terör örgütü PKK/KCK'nın faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik dün çalışma gerçekleştirdi.
Bu kapsamda, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan aranan zanlı, Yeniışık köyünde düzenlenen operasyonla yakalandı.
Zanlı, çıkarıldığı adli makamlarca tutuklandı.