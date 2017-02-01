01 ŞUBAT 2017
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / HAKKARİ HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Hakkari'de terör operasyonu

01 Şubat 2017 Çarşamba, 10:38

HAKKARİ (AA) - Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan bir kişi tutuklandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığına bağlı Büyükçiftlik Jandarma Karakol Komutanlığı görevlileri, terör örgütü PKK/KCK'nın faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik dün çalışma gerçekleştirdi.

Bu kapsamda, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan aranan zanlı, Yeniışık köyünde düzenlenen operasyonla yakalandı.

Zanlı, çıkarıldığı adli makamlarca tutuklandı.

İLGİLİ HABERLER

Hakkari'de yol açma çalışması
YEREL

HAKKARİ'DE YOL AÇMA ÇALIŞMASI
Hakkari-Şırnak karayolu ulaşıma kapandı
YEREL

HAKKARİ-ŞIRNAK KARAYOLU ULAŞIMA KAPANDI
Hakkari merkezli uyuşturucu operasyonu
YEREL

HAKKARİ MERKEZLİ UYUŞTURUCU OPERASYONU
Hakkarili sporcu Türkiye 6.'sı oldu
YEREL

HAKKARİLİ SPORCU TÜRKİYE 6.'SI OLDU
Aylan bebek ile Ümran'ın kardan heykelini yaptı
YEREL

AYLAN BEBEK İLE ÜMRAN'IN KARDAN HEYKELİNİ YAPTI
Sınırda kar yağışı
YEREL

SINIRDA KAR YAĞIŞI
VEDAŞ arıza ekibinin zorlu kış mesaisi
YEREL

VEDAŞ ARIZA EKİBİNİN ZORLU KIŞ MESAİSİ
Hakkari'de 8 köy ile 36 mezra yolu ulaşıma kapandı
YEREL

HAKKARİ'DE 8 KÖY İLE 36 MEZRA YOLU ULAŞIMA KAPANDI