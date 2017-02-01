01 ŞUBAT 2017
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YEREL HABERLER  / ANKARA HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Başbakan Yardımcısı Kaynak: "('10 bin Suriyeli mülteciye vatandaşlık verilerek oy kullandırılacağı' ...

01 Şubat 2017 Çarşamba, 10:40
Başbakan Yardımcısı Kaynak: "('10 bin Suriyeli mülteciye vatandaşlık verilerek oy kullandırılacağı' iddiası) 50 küsur milyon seçmenin olduğu bir ülkede, 10-20 bin seçmenle referandumun neticesinin değiştirilmesini düşünmek en hafif tabirle, büyük bir safdillik olur. 10-20 bin seçmenle referandum neticesi değiştirilemez, değiştirilmesi hayal bile edilemez. Bunlar gereksiz vehimlerdir."

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Başbakan Yardımcısı Kaynak: &quot;(ABD Başkanı Trump'ın imzaladığı başkanlık kararnamesi) Türkiye'de 3 milyon mülteci var, bu mültecilerin büyük çoğunluğu Suriyeli ama Filistinliler, Iraklılar, Afganlar var hatta Ermeniler var. Biz, bunların tamamına sadece insan olarak bakıyoruz. Tamamının sağlığını, eğitimini, geleceğini inşa etmeye çalışıyoruz. Bizim hem kültürümüz hem tarihi köklerimiz böyle yapmamızı gerektiriyor.&quot;
YEREL

BAŞBAKAN YARDIMCISI KAYNAK: "(ABD BAŞKANI TRUMP'IN İMZALADIĞI BAŞKANLIK KARARNAMESİ) TÜRKİYE'DE 3 MİLYON MÜLTECİ VAR, BU MÜLTECİLERİN BÜYÜK ÇOĞUNLUĞU SURİYELİ AMA FİLİSTİNLİLER, IRAKLILAR, AFGANLAR VAR HATTA ERMENİLER VAR. BİZ, BUNLARIN TAMAMINA SADECE İNSAN OLARAK BAKIYORUZ. TAMAMININ SAĞLIĞINI, EĞİTİMİNİ, GELECEĞİNİ İNŞA ETMEYE ÇALIŞIYORUZ. BİZİM HEM KÜLTÜRÜMÜZ HEM TARİHİ KÖKLERİMİZ BÖYLE YAPMAMIZI GEREKTİRİYOR."
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ŞUBAT 2017 DÜNYA GÜNDEMİ
Başbakan Yardımcısı Kaynak: &quot;(Anayasa değişikliğine ilişkin kanun) Halk kendisi bizzat seçecektir yürütme organını ve güvenoyunu kendisi verecektir. Meclis tarafından 'başkanın ve hükümetin Türkiye'yi yönetmediği' iddiasıyla yeni seçim kararı alınırsa da halk, güvenini tazeleyecektir ya da tazelemeyecektir. Doğrudan halkın iradesine dayanan, gerçekten doğrudan demokrasinin çok güzel bir örneği olacaktır.&quot;
YEREL

BAŞBAKAN YARDIMCISI KAYNAK: "(ANAYASA DEĞİŞİKLİĞİNE İLİŞKİN KANUN) HALK KENDİSİ BİZZAT SEÇECEKTİR YÜRÜTME ORGANINI VE GÜVENOYUNU KENDİSİ VERECEKTİR. MECLİS TARAFINDAN 'BAŞKANIN VE HÜKÜMETİN TÜRKİYE'Yİ YÖNETMEDİĞİ' İDDİASIYLA YENİ SEÇİM KARARI ALINIRSA DA HALK, GÜVENİNİ TAZELEYECEKTİR YA DA TAZELEMEYECEKTİR. DOĞRUDAN HALKIN İRADESİNE DAYANAN, GERÇEKTEN DOĞRUDAN DEMOKRASİNİN ÇOK GÜZEL BİR ÖRNEĞİ OLACAKTIR."
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Türk Silahlı Kuvvetlerince, Suriye'nin kuzeyindeki terör hedeflerine yönelik devam eden Fırat Kalkanı Harekatı'nın 162'inci gününde, terör örgütü DEAŞ'a ait 163 hedef vuruldu, 14 terörist etkisiz hale getirildi. Hava Kuvvetleri Komutanlığına ait uçaklar tarafından El Bab ve Bzagah'da gerçekleştirilen hava harekatında ise 21 bina, bir karargah binası ve bir bombalı araç imha edildi.
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TÜRK SİLAHLI KUVVETLERİNCE, SURİYE'NİN KUZEYİNDEKİ TERÖR HEDEFLERİNE YÖNELİK DEVAM EDEN FIRAT KALKANI HAREKATI'NIN 162'İNCİ GÜNÜNDE, TERÖR ÖRGÜTÜ DEAŞ'A AİT 163 HEDEF VURULDU, 14 TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ. HAVA KUVVETLERİ KOMUTANLIĞINA AİT UÇAKLAR TARAFINDAN EL BAB VE BZAGAH'DA GERÇEKLEŞTİRİLEN HAVA HAREKATINDA İSE 21 BİNA, BİR KARARGAH BİNASI VE BİR BOMBALI ARAÇ İMHA EDİLDİ.

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