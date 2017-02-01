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Başbakan Yardımcısı Kaynak: "('10 bin Suriyeli mülteciye vatandaşlık verilerek oy kullandırılacağı' iddiası) 50 küsur milyon seçmenin olduğu bir ülkede, 10-20 bin seçmenle referandumun neticesinin değiştirilmesini düşünmek en hafif tabirle, büyük bir safdillik olur. 10-20 bin seçmenle referandum neticesi değiştirilemez, değiştirilmesi hayal bile edilemez. Bunlar gereksiz vehimlerdir."

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