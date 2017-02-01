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Yabancı uyruklu öğrencilerden yaban hayvanlarına yem

01 Şubat 2017 Çarşamba, 10:40

KAYSERİ (AA) - Kayseri'de eğitim gören yabancı uyruklu öğrenciler, Kayseri Uluslararası Öğrenci Derneğinin (KUDER) etkinliğinde yaban hayvanları için doğaya yem bıraktı.

KUDER'den yapılan açıklamada, Yönetim Kurulu Başkanı Mücahit Bulut, yemlemede atık yiyecekleri tercih ettiklerini belirterek, hem israfın önüne geçtiklerini hem de yaban hayatının zorlu kış şartlarından daha az zararla çıkmasına katkıda bulunduklarını vurguladı.

Erciyes Dağı eteklerine ve farklı noktalara yem bırakma işlemine farklı ülkelerden öğrencilerin katıldığını kaydeden Bulut, "Yemlemeyi, Afganistan'dan Filipinler'e Afrika'dan Balkanlar'a varıncaya dek şehrimize eğitim amacıyla gelmiş öğrencilerimiz aracılığıyla gerçekleştirdik. Bu vesileyle öğrencilerimize çevre bilinci kazandırmaya ve çevrenin bizlere emanet olduğu şuurunu oluşturmaya çalıştık." ifadelerini kullandı.

KUDER eğitim sorumlusu Müslim Yalçın da Kayseri'de 80'in üzerinde ülkeden yaklaşık 4 bin misafir öğrencinin eğitim hayatını sürdürdüğünü hatırlatarak, şunları kaydetti:

"KUDER'in faaliyetlerinde tartışmasız ve net bir şekilde eğitim birinci sırada geliyor. Bu bağlamda uluslararası arama-kurtarma, liderlik okulu, tebliğ ve davet atölyesi, beden dili ve iletişim atölyesi, tefsir ve kıraat dersleri ve kitap okuma grupları gibi birçok alanda seminer programları düzenliyoruz. Çevresiyle ve kendisiyle barışık bireylerin insani ve İslami değerlere katkı sağlayabileceğine inanıyoruz ve öğrencilerimizde bu heyecanı ve azmi müşahede ediyoruz. İnşallah yetişen bu nesil, yaşanabilir ve adil bir dünyanın inşasında önemli görevler üstlenecektir."

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