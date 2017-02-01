Filipinler'de isyancılar tek taraflı ateşkesi sona erdiriyor

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MANILA (AA) - Filipinler'de komünist isyancılar, hükümeti, siyasi tutukluları serbest bırakma konusunda başarısız olmakla ve isyancıların kontrolündeki bölgeleri ihlal etmekle suçlayarak tek taraflı ateşkesi sona erdireceğini duyurdu.

Filipinler Komünist Partisi (CPP) ve silahlı kanadı Yeni Halk Ordusu (NPA), hükümetin varılan anlaşma uyarınca, isyancılar için af ilan etme ve 200 isyancı mahkumu serbest bırakma yükümlülüğünü yerine getirmediğini, ağustos ayında ilan ettikleri ateşkesin 10 Şubat'ta sona ereceğini belirtti.

İsyancılar, barış görüşmelerini desteklemeyi sürdürdüklerini açıkladı.

Savunma Bakanı Delfin Lorenzana, bakanlığının, Devlet Başkanı Rodrigo Duterte aksi yönde bir karar almadıkça hükümetin tek taraflı ateşkesini uygulamaya devam edeceğini bildirdi.

Askerlerin, isyancılara yönelik operasyon yürütmeyeceğini ancak barışın sürdürülmesi için gerekeni yapacağını ifade eden Lorenzana, ordunun, NPA'nın kontrolünde bölgeleri tanımadığını ve gerillaların ellerindeki silahlarla hareket etmesine izin vermeyeceğini vurguladı.

Devlet Başkanlığı Barış Süreci Danışmanlığı Ofisi Sözcüsü Jesus Dureza, isyancıların aldığı karardan duyduğu üzüntüyü dile getirerek, kararın, geçen ay Roma'da yapılan barış görüşmelerinde, her iki tarafın da bu ay sonunda, çift taraflı ateşkes ilan etmek için görüşmelere başlamak konusunda hemfikir olmasının ardından alındığına dikkati çekti.



Komünist isyancılar, 19 Ağustos'ta hapisteki bazı üyelerinin hükümetle yeniden başlayan barış görüşmelerine katılmak üzere salıverilmesinin ardından tek taraflı ateşkes ilan etmişti. Filipinler hükümetiyle komünist isyancılar arasında 26 Ağustos'ta Norveç'in başkenti Oslo'da yapılan barış görüşmesinde, komünist grup hükümetle süresiz ateşkes konusunda anlaşmıştı.

Hükümetle komünist isyancılar arasındaki barış görüşmelerinin ikinci aşaması, ekim ayında Norveç'in başkenti Oslo'da resmen başlamıştı. Norveç'te yapılan barış görüşmelerinin 19 Ocak'ta İtalya'nın başkenti Roma'da devam ettiği bildirilmişti.

CPP'nin siyasi kanadı Ulusal Demokratik Cephe (NDF) sözcüsü Fidel Agcaoili, gerillaların, hükümetin 1998'deki insan haklarına saygı duyulması hakkındaki ve gerilla danışmanlarının güvenliğiyle ilgili başka bir anlaşmayı ihlal ettiği iddialarının da aralarında olduğu birçok şikayeti olduğunu söylemiş ve 400 tutuklunun hala serbest bırakılmaması gibi şikayetlerin, uzatılan ateşkesi "tahammül edilemez" hale getirdiğini kaydetmişti.