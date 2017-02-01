YEREL HABERLER / ANKARA HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Başbakan Yardımcısı Kaynak: "(Genelkurmay Başkanı Orgeneral Akar'ın Kardak bölgesinde yaptığı ...

Başbakan Yardımcısı Kaynak: "(Genelkurmay Başkanı Orgeneral Akar'ın Kardak bölgesinde yaptığı inceleme) Kardak kayalıkları ve ona benzer bir kısım kayalıklar, maalesef Yunanistan tarafından suistimal edilmeye çalışılıyor ama Türkiye Cumhuriyeti hükümeti asla Yunanistan'ın buralarda yeni bir alan açmasına imkan vermeyecektir."

İLGİLİ HABERLER