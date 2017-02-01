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YEREL HABERLER  / ERZURUM HABERLERİ
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Kayak merkezlerinde son durum

01 Şubat 2017 Çarşamba, 10:50

ERZURUM (AA) - Kayak merkezlerinde kar kalınlığı en fazla 190 santimetreyle Kartalkaya'da, en düşük 50 santimetreyle Saklıkent'te kayıtlara geçti.

AA muhabirinin Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerinden derlediği bilgilere göre, kar kalınlığının 190 santimetre ölçüldüğü Kartalkaya'yı, 180 santimetreyle Uludağ, 160 santimetreyle Palandöken ve Denizli, 155 santimetreyle Kartepe, 150 santimetreyle Konaklı, 145 santimetreyle Erciyes, 130 santimetreyle Cıbıltepe ve Davraz kayak merkezleri izledi.

Kar kalınlığı Murat Dağı'nda 125, Ilgaz Doruk ve Bitlis Nemrut'ta 120, Erzincan Ergan ve Yıldızdağı'nda 95, Hazarbaba ve Samsun Ladik'te 90, Ilgaz Yıldıztepe'de 80, Elmadağ'da 55 ve Saklıkent'te 50 santimetre ölçüldü.

Kayak merkezlerinde bugün en düşük ve en yüksek hava sıcaklık tahminleri ise şöyle:

Merkez 01.02.2017En düşükEn yüksek
DavrazS-20-4
ElmadağP-17-4
ErciyesHKY-17-10
IlgazS-21-7
KartalkayaPB-21-6
KartepeAB-13 0
LadikÇB-12-4
Nemrut DağıYKY-12-8
PalandökenKY-16-11
SaklıkentAB-12-3
CıbıltepeKY-17-10
YıldızdağıKY-15-9
YıldıztepeS-20-6

(S: Sisli, P: Puslu, HKY: Hafif kar yağışlı, AB: Az bulutlu, ÇB: Çok bulutlu, PB: Parçalı bulutlu, YKY: Yoğun kar yağışlı, KY: Kar yağışlı)

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