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Başbakan Yardımcısı Kaynak: "(Cenevre'de gerçekleşmesi planlanan Suriye görüşmeleri) Bu, umutlarımızı biraz daha artıran bir gelişmedir. Bundan anladığım, 20 Şubat'a kadar çözüme yönelik daha kapsamlı görüşmeler yapılacaktır. Fırat Kalkanı, Astana ya da Cenevre'ye de asla engel değil tersine büyük destek veren bir operasyondur."

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