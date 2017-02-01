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Doğu Anadolu'da kış

01 Şubat 2017 Çarşamba, 11:11
Doğu Anadolu'da kış

VAN (AA) - Doğu Anadolu Bölgesi'nde Van, Bitlis, Muş ve Hakkari'de 670 yerleşim biriminin yolu, kar ve tipi nedeniyle ulaşıma kapandı.

Van Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamada, il genelinde kar nedeniyle 20 mahalleye ulaşım sağlanamadığı bildirildi.

Büyükşehir Belediyesi karla mücadele ekiplerinin çığ düşen bölgelerdeki kapalı yolların açılması için çalışmalarını sürdürdüğü belirtilen açıklamada, ana arter ve bağlantı yollarında da genişletme çalışmalarının devam ettiği kaydedildi.

Meteoroloji 14. Bölge Müdürlüğü, bölgede yoğun kar yağışının beklendiğini duyurarak, vatandaşların özellikle dik yamaçlı bölgelerde çığ tehlikesine karşı dikkatli olmaları uyarısında bulundu.

Bölgede, gündüz hava sıcaklığının sıfırın altında olmak üzere, Muş'ta 10, Van'da 8, Hakkari'de 5 derece ölçüldüğü bildirildi.

Karayolları 11. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamada ise dün ulaşıma açılan Van-Bahçesaray yolu ile Hakkari-Çığlı, Hakkari-Geçitli, Varto-Hınıs, Varto-Karlıova, Bulanık-Varto, Muş-Bulanık yollarının kar ve tipi nedeniyle kapandığı belirtildi.

- Bitlis

İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürü Ümit Kurtkan, il genelinde etkili kar ve tipiden 257 köy yolunun ulaşıma kapandığını, ekiplerin karla mücadele çalışmalarını aralıksız sürdürdüğünü aktardı.

Bitlis Meteoroloji Müdürü Rasim Saraç ise kent merkezinde kar kalınlığının 180 santimetreye ulaştığını, perşembe günü akşam saatlerine kadar yağış beklendiğini bildirdi.

Hava sıcaklığının gece sıfırın altında 14 derece ölçüldüğünü bildiren Saraç, ilde en yüksek hava sıcaklığının ise sıfırın alında 6 derece olmasının beklendiğini ifade etti.

Perşembe gününden itibaren kentte hava sıcaklığında 2 ila 4 derece artış yaşanacağının tahmin edildiğini vurgulayan Saraç, vatandaşları don ve buzlanma ile çığ tehlikelerine karşı uyardı.

- Muş ve Hakkari

Muş'ta da kar nedeniyle 363 köy yolu ulaşıma kapandı.

İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Şehmuz Yentür, kar ve tipiden dolayı kapanan köy yollarını açmaya çalıştıklarını, hasta bulunan köylerin yollarının açılmasına öncelik verdiklerini aktardı.

Hakkari'de ise yoğun kar ve tipi nedeniyle ulaşımın sağlanamadığı 5 köy ve 25 mezra yolunun açılması için karla mücadele ekipleri çalışmalarını sürdürüyor.

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