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Başbakan Yardımcısı Kaynak: "15 Temmuz'dan sonra kanun hükmünde kararnamelerin verdiği imkanla kapatılan vakıf sayısı toplam 104'tür. Aslında daha fazla kapatılmıştı, yanlış yaptığımızı anladığımız vakıfların bir kısmının geri açılmasını sağladık. Bu 104 FETÖ'cü vakfın yaklaşık 2 bin 200 parsel taşınmazı, Vakıflar Genel Müdürlüğüne intikal etti. Bunların içerisinde okullar, yurtlar, sağlık tesisleri var. Sağlık tesislerini bedelsiz olarak Sağlık Bakanlığına, okulları MEB'e, yurtları da Kredi Yurtlar kurumuna tahsis ettik. Ancak onların ihtiyacından fazla olan okullar ve yurtlar var ise Kredi Yurtlar kurumumuzun ihtiyaç duymadığı ama çeşitli sivil toplum kuruluşlarımızın talepleri üzerine bir değerlendirme yapıldı. Bunlara da tahsis kararı alındı. Bunun dışında tavuk çiftliği, değirmen gibi birçok daha taşınmaz var. Bunların şimdi tespitlerini yaptırıyoruz, ne şekilde kullanacağımıza da karar vereceğiz."

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