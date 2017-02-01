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Başbakan Yardımcısı Kaynak: "Azez ile Cerablus arasında 560 bin insan yaşıyor. Bu insanların en ...
01 Şubat 2017 Çarşamba, 11:27
Başbakan Yardımcısı Kaynak: "Azez ile Cerablus arasında 560 bin insan yaşıyor. Bu insanların en azından sağlıklarını ve gıdalarını temin etmek için büyük bir gayret içindeyiz. Kilis'e, Elbeyli'ye büyük bir depo yaptıracağız. Bizim milletimiz yardımsever, hayırsever, birçok yardımlar geliyor. Onları o depolarda tasnif edeceğiz, paketler haline getireceğiz. Zeytinlik bölge dediğimiz bu alanda yaşayan 100 binden fazla insanın üzerlerinde bir çadır dahi yok. Ağaç gölgelerinde bir çaputun, bir bezin altında kalmaya çalışıyorlar. Bu insanların hayatlarını idame ettirebilmeleri için elbette destek olacağız ama şunu asla unutmayacağız; orası bizim egemenlik sınırlarımız içinde bir yer değil, biz orada istilacı değiliz. Orayı ilhak etme gibi bir niyetimiz yok."