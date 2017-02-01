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SAMSUN (AA) - Türkiye Okçuluk Federasyonu Başkanı Abdullah Topaloğlu, Türkiye'de okçuluğun son 5 yılda çağ atladığını söyledi.

Topaloğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, okçuluğun son beş yılda çok önemli gelişmeler gösterdiğini, 75 ilde yapılan sporun ülkenin tamamına yayılacağını kaydetti.

Okçuluk okullarının hızla Türkiye'nin her yanına yayıldığına dikkati çeken Topaloğlu, "Okçulukta gelen başarılar ve madalyalar ilgiyi artırıyor. Bizler de son beş yılda yaptığımız çalışmalar neticesinde önemli başarılar elde ettik. Son beş yılda ciddi atakla okçuluk yapılan il sayısını 27'den 75'e çıkardık. Hedefimiz, okçuluğu Anadolu'nun her köşesine yaymak. Çocuklar, gençler, aileler okçuluğa büyük ilgi duyuyor." ifadesini kullandı.





- "Hedefimiz 81 kente, hatta köylere ulaşmak"

Topaloğlu, Türk okçuluğunu güzel günler beklediğini dile getirerek, şöyle devam etti:

"Türkiye'de okçuluk son beş yılda çağ atladı. Beş yıl önce 3 bin olan sporcu sayımız 20 bine yaklaştı. Daha önce 15-20 kulüple organizasyon yaparken, bugün 250 kulüple yarışmalara katılıyoruz. Okçuluğun iyi yerlere ulaştığı sayılardan belli. Hedefimiz 81 kente, hatta köylere ulaşmak. Bunu da çok kısa bir sürede başarabilecek güçteyiz. Türk okçuluğunu daha güzel günler bekliyor."

Okçuluk sporunun büyük kaynak gerektiren bir spor olduğuna işaret eden Topaloğlu, federasyon olarak bu sporu tercih edenlere başlangıç malzemelerini ücretsiz verdiklerini, çalışacak alan da tahsis ettiklerini anlattı.

Mete Gazoz ve Yasemin Ecem Anagöz ile 2016 Rio Olimpiyatları'nda iyi dereceler elde ettiklerini belirten Topaloğlu, "Federasyon olarak 2020 Tokyo Olimpiyatları'nın hazırlıklarına başladık. Sadece 2020'yi değil, 2024'ü de hedefliyoruz. Artık uzun vadeli hedefler yapıyoruz. Türk okçuluğu iyi yoldadır ve hedefine mutlaka ulaşacaktır." ifadelerini kullandı.