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YEREL HABERLER  / GAZİANTEP HABERLERİ
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Madde bağımlısı genç tedavi olduktan sonra askere uğurlandı

01 Şubat 2017 Çarşamba, 11:33
Madde bağımlısı genç tedavi olduktan sonra askere uğurlandı

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep Büyükşehir Belediyesine bağlı Oya Bahadır Yüksel Rehabilitasyon Gençlik Merkezinde uyuşturucu bağımlılığından kurtulmak için tedavi gören İbrahim E. askere uğurlandı.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, madde bağımlısı gençlerin tedavi edilerek yeniden topluma kazandırılması için Büyükşehir Belediyesi tarafından kurulan merkezde tedavilerini tamamlayan çocuklar, tedavilerinin ardından da takip ediliyor.

Bu kapsamda merkezde tedavi görerek sağlığına kavuşan İbrahim E, askere gitmeden önce Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin'i ziyaret etti.

Rehabilitasyon merkezinin uyuşturucu ve madde bağımlısı gençleri tedavi ettiğini belirten Şahin, merkezin bu noktada çok verimli olduğunu ifade etti. Şahin, "Uyuşturucu madde tedavisinde Avrupa standartlarının üstünde hizmet veren Oya Bahadır Rehabilitasyon Merkezimizdeki deneyimli ekip, bu genç kardeşimizin sağlığına kavuşması için yoğun bir mesai harcamış ve 9 aylık tedavisi sonrasında İbrahim, sağlığına kavuşmuştur. İyi bir takip sonucunda çok güzel sonuçlar alınıyor." ifadelerini kullandı.

Ziyaretin ardından askere gitmek için ailesi ve yakınlarıyla Gaziantep Şehirlerarası Otobüs Terminali'nde askere uğurlanan İbrahim E, burada yaptığı açıklamada, mutlu olduğunu belirterek, büyük bir aşamadan geçtiğini aktardı.

Temiz kalmanın faydalarını gördüğünü kaydeden İbrahim E, "Askere gidiyorum. Hedeflerimden birini gerçekleştiriyorum. Sokaktaki arkadaşlarıma sesleniyorum. Tedavi olsunlar. İnşallah askerden geldikten sonra hedeflerimi gerçekleştireceğim." ifadelerini kullandı.

9 ay boyunca merkezde yatılı tedaviye alınan İbrahim E, 6 ay klinikte, 1 ay "yarıyol evi"nde kaldı. İbrahim E'nin, "Yarıyol evi"ne geçmeden önce işe yerleştirildiği belirtilen açıklamada, ailesinin yanına geçtikten sonra da düzenli takip edildiği ve her ay ayakta tedavi gördüğü bildirildi.

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