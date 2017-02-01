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YEREL HABERLER  / BİTLİS HABERLERİ
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Van Gölü'nün sodalı suyuyla yolların buzunu çözüyorlar

01 Şubat 2017 Çarşamba, 11:42

BİTLİS (AA) - Bölgede etkili olan dondurucu hava nedeniyle buz tutan yollarda ulaşımın aksamaması ve olumsuzlukların yaşanmaması için Van Gölü'nün sodalı suyundan yararlanılıyor.

Belediyeye ait itfaiye aracıyla gölden alınan sodalı suyu yollara dökerek buzun çözülmesini sağlayan ekipler, ardından greyder ve iş makineleriyle yolda çözülen buzları temizliyor.

Adilcevaz Belediye Başkanı Necati Gürsoy, ilçede uygulanan Van Gölü suyuyla buzlu yolları temizleme çalışmalarını inceledi.

Gürsoy, gazetecilere yaptığı açıklamada, kar yağışının ardından ilçede hava sıcaklığının hissedilir derecede düştüğüne dikkat çekerek, şöyle konuştu:

"Soğuk hava iç kesimler başta olmak üzere ana arter ve caddelerimizde buzlanmaya neden oldu. Greyderlerimizle temizlik yapıyoruz ancak çok fazla sürtünme taşlarda ve asfaltta aşınmaya ve deformasyona sebep oluyor. Bunun için bir çözüm bulmaya çalıştık. Van Gölü'nün sodalı suyunu çekerek itfaiye araçlarıyla yollarımıza püskürtüyoruz. Bu sayede hemen yolun buzu çözülüyor ve greyderlerimizle temizlik yapıyoruz. Bu şekilde yollarımızdaki tahribat çok az oluyor. Geçen yıl da aynı uygulamayı yaptık. Su, buzlanma sorununa karşı çok faydalı oldu."

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