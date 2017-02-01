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YEREL HABERLER  / BİTLİS HABERLERİ
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Bünyamin bebeğin imdadına sağlık ekipleri yetişti

01 Şubat 2017 Çarşamba, 11:46
Bünyamin bebeğin imdadına sağlık ekipleri yetişti

BİTLİS (AA) - Bitlis'in Mutki ilçesinde kardan yolu kapanan köyde mahsur kalan ve yüksek ateşi bulunan 9 aylık Bünyamin Ağaç, sağlık ekiplerince hastaneye yetiştirildi.

İlçe merkezine 25 kilometre uzaklıkta bulunan ve kardan yolu kapanan Küllüce köyünde ateşi yükselen bebeğin yakınları, durumu 112 Acil servis ekiplerine bildirdi.

Yardım talebi üzerine yola çıkan sağlık ve Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE), karla kaplı yolda paletli ambulansla köye ulaşarak bebeğe evde ilk müdahaleyi yaptı.

Dönüş yolunda yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle ilerlemekte güçlük çeken ekipler, 5 saatlik zorlu yolculuğun ardından bebeği Güroymak Devlet Hastanesine ulaştırdı.

Bebeğin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

112 İl Ambulans Servisi Başhekimi ve UMKE ekibinden Mahmut Konyar, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 112'ye saat 24.00'te yüksek ateşi çıkan bebek için yardım çağrısı geldiğini söyledi. Bunun üzerine paletli ambulansla köye gittiklerini anlatan Konyar, "Hastamızın ilk müdahalesini evinde yaptık. Hastamız çok şükür nöbet geçirmedi. Hızlıca hastaneye götürdük." dedi.

Hasta sağlığının kendileri için çok önemli olduğunu vurgulayan Konyar, "Yoğun kar ve tipi olsa bile hastalara ulaşmak zorundayız. 7/24 çalışıyoruz, kar ve tipi bizi durduramaz." diye konuştu.

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