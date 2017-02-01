Doğu Anadolu'daki kış

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AĞRI (AA) - Türkiye'de kışın etkisini en fazla gösterdiği illerden olan Ağrı'daki kar yağışı ve tipi, hayatı olumsuz etkiledi.

Kentte etkili olan ve yüksek kesimlerde kalınlığı 2 metreye ulaşan kar yağışı ve tipi özellikle trafikte aksamalara neden oldu.

İl Özel İdare ekipleri tarafından açılan köy yolları tipi nedeniyle, yeniden kapanması sürücülere zor anlar yaşattı.

Köy yollarında araçları kara saplanan birçok sürücü, ekiplerin ve vatandaşların yardımı ile çıkarıldı.

İl Özel İdare Genel Sekreteri Erhan Tenekeci, kentteki karla mücadele çalışmalarına ilişkin gazetecilere yaptığı açıklamada, kar yağışı ve tipi nedeniyle kapanan yolları açma çalışmalarının aralıksız sürdüğünü belirtti.

Türkiye'nin en genç ve güçlü araç filosuna sahip olduklarını anlatan Tenekeci, "67 iş makinesi ve 8 ekip ile 3 bin 275 kilometre yol ağında 24 saat hizmet vermekteyiz." dedi.

- 25 bin kilometre yol, kardan temizlendi

Kış sezonu boyunca 25 bin kilometre yolu ulaşıma açtıklarını kaydeden Tenekeci, şöyle konuştu:

"Son yılların en ağır kış mevsimini yaşıyoruz. Kırsalda yaklaşık 1 metre kar kalınlığı var. Kent genelinde 923 yerleşim birimindeki 3 bin 275 kilometre yol ağında ekiplerimiz fedakar şekilde, gece gündüz hizmet vermeye çalışıyor. Yapılan yol açma çalışmalarında hastalık, doğum, ölüm olaylarının bulunduğu alanlar ile taşımalı eğitim yapılan köy yollarına öncelik veren ekiplerimiz, birçok vakaya anında müdahale ederek köy yollarını kısa sürede ulaşıma açıyor. Bizlere gösterdikleri destek için tüm Ağrılı hemşehrilerimize tekrar teşekkür ediyorum."

- Kar kalınlığı 2 metreyi buldu

Aracı kara saplanan sürücülerden Nimetullah Kınacı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, önceki yıllara göre yağışın bu yıl çok daha fazla olduğunu vurguladı.

Kar kalınlığının 2 metreyi bulduğu yollarda ilerlemekte güçlük çektiklerini aktaran Kınacı, şunları söyledi:

"Köy içinde kar kalınlığı iki metreyi buluyor.İlçe merkezine bazen ihtiyaçlardan bazen de hastamız olduğu için ,gelmek zorunda kalıyoruz. Özel idare ekipleri yollarda sürekli çalışıyor. Fakat yolda kar çok olduğundan dolayı ve tipinin de etkisi ile yollar tekrar karla kaplanıyor. Biz sürücülerde bazen kara saplanıyoruz. Saplandığımız yerden çıkmak için, yoldan geçen diğer sürücülerin gelmesini bekliyoruz. Bizim buralarda hayat zorluklarla dolu."