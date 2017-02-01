EBA başvuru tarihi belli oldu

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ANKARA (AA) - Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğünce (YEĞİTEK) tüm resmi ve özel okullardaki öğretmen ve öğrencilere yönelik, eğitimin görsel boyutunun ortaya çıkarılması ve Eğitim Bilişim Ağının (EBA) tanıtılması amacıyla bu yıl çeşitli yarışmalar düzenlenecek.

Milli Eğitim Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, eğitim sürecinin en önemli paydaşları olan öğretmen ve öğrencilerin gözüyle eğitimin görsel boyutunun ortaya çıkarılması, EBA'nın tanıtımında farkındalık oluşturulması amacıyla YEĞİTEK tarafından Milli Eğitim Bakanlığına bağlı tüm resmi ve özel okullardaki öğretmen ve öğrencilere yönelik yarışmalar yapılacak.

Bu kapsamda; EBA Fen Deneyleri Video Yarışmasının başvuruları, 2 Mayıs-2 Haziran arasında gerçekleştirilecek. Yarışma fen bilimleri, fizik, kimya ve kimya teknolojisi ve biyoloji olmak üzere dört ayrı kategoride yapılacak. Yarışmaya Türkiye genelindeki resmi ve özel ortaokullarda, bilim ve sanat merkezlerinde görev yapan fen bilimleri öğretmenleri ile tüm resmi ve özel liselerde, bilim ve sanat merkezlerinde görev yapan fizik, kimya ve kimya teknolojisi ile biyoloji öğretmenleri katılabilecek.

- 2. EBA Belgesel Yarışması

"Tarihimiz, Kültürümüz, Şahsiyetlerimiz" konulu EBA 2. Belgesel Yarışmasının başvuruları da 5 Haziran-16 Haziran arasında yapılacak.

"Değerler Eğitimi" konulu EBA 3. Kısa Film Yarışmasının başvuruları ise 17 Nisan-28 Nisan'da yapılacak.

EBA Film ve EBA Belgesel yarışmaları öğretmen ve öğrenci olmak üzere iki ayrı kategoride yapılacak. Bu yarışmalara Milli Eğitim Bakanlığına bağlı resmi ve özel okullarda görev yapan tüm öğretmenler ile resmi ve özel okullarda okuyan tüm lise öğrencileri katılabilecek.

- 3. ve 4. EBA Kadraj Fotoğraf Yarışmaları

Bu sene 4'üncüsü düzenlenecek EBA Kadraj Fotoğraf Yarışmasının teması, "Ülkemizde yaşanan hain darbe girişiminin ardından milletimizin ortaya koyduğu asil duruş, demokrasiye sahip çıkan cansiparane savunuşu, millet olma, bir olma arzusu." olarak belirlendi.

2016'da başvuru süreci devam eden "3. EBA Kadraj-Çocuk ve Oyun" yarışmasına ek olarak düzenlenen "4. EBA Kadraj-15 Temmuz ve Şehitler" fotoğraf yarışması, planlanan zamandan öne alınarak, iki yarışmanın eş zamanlı olarak yürütülmesi kararlaştırıldı.

- 1. EBA "Anılarla Öğretmenlik" Anı Yarışması

2016-2017 eğitim öğretim yılında ilki düzenlenecek EBA "Anılarla Öğretmenlik" yarışmasıyla da Türk Milli Eğitim Sistemi'nin genel amaç ve temel ilkeleri doğrultusunda yaşama dair tecrübelerin paylaşılarak, EBA havuzunda ortak bir hafıza oluşturulması hedefleniyor.

EBA yarışmalarıyla ilgili bilgiye "www.eba.gov.tr/yarisma" adresinden ulaşılabilecek.







