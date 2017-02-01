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Sivas'ta FETÖ bahanesiyle dolandırıcılık iddiası

01 Şubat 2017 Çarşamba, 11:55
Sivas'ta FETÖ bahanesiyle dolandırıcılık iddiası

SİVAS (AA) - Sivas'ta, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) bahanesiyle telefonda dolandırıcılık yaptıkları iddiasıyla 2 kişi gözaltına alındı.

Diriliş Mahallesi'nde ikamet eden G.Y'yi telefonla arayan 2 zanlı, kendilerini polis ve savcı olarak tanıttı. "Kimliğiniz kopyalanmış ve FETÖ/PDY'nin adı kullanılarak üzerinize telefon hattı çıkartılmış" diyen zanlılar, G.Y'den, elindeki para ve altınlarını evine gelecek polislere vermesini istedi.

G.Y, evindeki 50 bin avro, 25 bin lira, 10 burma bilezik, 25 çeyrek ve 9 Cumhuriyet altınını, polis sandığı M.N.K. (24) ve Ö.F.E'ye (30) verdi.

Bir süre sonra dolandırıldığını anlayan G.Y'nin durumu polise bildirmesinin ardından Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri çalışma başlattı. Ekipler, Şanlıurfa'dan kente geldiklerini belirledikleri 2 zanlıyı Sivas Şehirlerarası Otobüs Terminalinde yakaladı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan zanlılar, sağlık kontrolünden geçirildikten sonra adliyeye sevk edildi.

Öte yandan, kendilerini polis olarak tanıttıkları yaşlı kadından 50 bin lira değerinde altın aldıkları iddiasıyla dün adliyeye sevk edilen A.Y. ve H.İ.A. mahkemece tutuklandı.


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