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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(FETÖ) Bu örgütün içindeki akademisyenler, yargı mensupları, polisler, ...
01 Şubat 2017 Çarşamba, 12:07
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(FETÖ) Bu örgütün içindeki akademisyenler, yargı mensupları, polisler, askerler, öğretmenler, iş adamları iyi eğitim almış, fiyakalı okullardan mezun olmuş olabilirler ama bu durum hakikatler karşısındaki körlüklerini, cehaletlerini, kalplerini ve zihinlerini bir şarlatana kiralamış oldukları gerçeğini ortadan kaldırmıyor."