01 ŞUBAT 2017
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YEREL HABERLER  / ANKARA HABERLERİ
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Pek çok sapkın yapı gibi FETO'cular da yollarını kaybetmişlerdir. ...

01 Şubat 2017 Çarşamba, 12:10
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Pek çok sapkın yapı gibi FETO'cular da yollarını kaybetmişlerdir. Ne olduklarını, kim olduklarını unutarak, her biri sadece sahiplerinin emrettiğini yapan birer mankurta dönmüşlerdir. Öyle ki 15 Temmuz'da bu örgüt mensuplarının yaptıkları ihanetin büyüklüğünü ancak bir asır önceki işgal günleriyle mukayese edebiliriz."

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Cumhurbaşkanı Erdoğan: &quot;(FETÖ) Bu örgütün içindeki akademisyenler, yargı mensupları, polisler, askerler, öğretmenler, iş adamları iyi eğitim almış, fiyakalı okullardan mezun olmuş olabilirler ama bu durum hakikatler karşısındaki körlüklerini, cehaletlerini, kalplerini ve zihinlerini bir şarlatana kiralamış oldukları gerçeğini ortadan kaldırmıyor.&quot;
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CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN: "(FETÖ) BU ÖRGÜTÜN İÇİNDEKİ AKADEMİSYENLER, YARGI MENSUPLARI, POLİSLER, ASKERLER, ÖĞRETMENLER, İŞ ADAMLARI İYİ EĞİTİM ALMIŞ, FİYAKALI OKULLARDAN MEZUN OLMUŞ OLABİLİRLER AMA BU DURUM HAKİKATLER KARŞISINDAKİ KÖRLÜKLERİNİ, CEHALETLERİNİ, KALPLERİNİ VE ZİHİNLERİNİ BİR ŞARLATANA KİRALAMIŞ OLDUKLARI GERÇEĞİNİ ORTADAN KALDIRMIYOR."
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Başbakan Yardımcısı Kaynak: &quot;Azez ile Cerablus arasında 560 bin insan yaşıyor. Bu insanların en azından sağlıklarını ve gıdalarını temin etmek için büyük bir gayret içindeyiz. Kilis'e, Elbeyli'ye büyük bir depo yaptıracağız. Bizim milletimiz yardımsever, hayırsever, birçok yardımlar geliyor. Onları o depolarda tasnif edeceğiz, paketler haline getireceğiz. Zeytinlik bölge dediğimiz bu alanda yaşayan 100 binden fazla insanın üzerlerinde bir çadır dahi yok. Ağaç gölgelerinde bir çaputun, bir bezin altında kalmaya çalışıyorlar. Bu insanların hayatlarını idame ettirebilmeleri için elbette destek olacağız ama şunu asla unutmayacağız; orası bizim egemenlik sınırlarımız içinde bir yer değil, biz orada istilacı değiliz. Orayı ilhak etme gibi bir niyetimiz yok.&quot;
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BAŞBAKAN YARDIMCISI KAYNAK: "AZEZ İLE CERABLUS ARASINDA 560 BİN İNSAN YAŞIYOR. BU İNSANLARIN EN AZINDAN SAĞLIKLARINI VE GIDALARINI TEMİN ETMEK İÇİN BÜYÜK BİR GAYRET İÇİNDEYİZ. KİLİS'E, ELBEYLİ'YE BÜYÜK BİR DEPO YAPTIRACAĞIZ. BİZİM MİLLETİMİZ YARDIMSEVER, HAYIRSEVER, BİRÇOK YARDIMLAR GELİYOR. ONLARI O DEPOLARDA TASNİF EDECEĞİZ, PAKETLER HALİNE GETİRECEĞİZ. ZEYTİNLİK BÖLGE DEDİĞİMİZ BU ALANDA YAŞAYAN 100 BİNDEN FAZLA İNSANIN ÜZERLERİNDE BİR ÇADIR DAHİ YOK. AĞAÇ GÖLGELERİNDE BİR ÇAPUTUN, BİR BEZİN ALTINDA KALMAYA ÇALIŞIYORLAR. BU İNSANLARIN HAYATLARINI İDAME ETTİREBİLMELERİ İÇİN ELBETTE DESTEK OLACAĞIZ AMA ŞUNU ASLA UNUTMAYACAĞIZ; ORASI BİZİM EGEMENLİK SINIRLARIMIZ İÇİNDE BİR YER DEĞİL, BİZ ORADA İSTİLACI DEĞİLİZ. ORAYI İLHAK ETME GİBİ BİR NİYETİMİZ YOK."
Başbakan Yardımcısı Kaynak: &quot;15 Temmuz'dan sonra kanun hükmünde kararnamelerin verdiği imkanla kapatılan vakıf sayısı toplam 104'tür. Aslında daha fazla kapatılmıştı, yanlış yaptığımızı anladığımız vakıfların bir kısmının geri açılmasını sağladık. Bu 104 FETÖ'cü vakfın yaklaşık 2 bin 200 parsel taşınmazı, Vakıflar Genel Müdürlüğüne intikal etti. Bunların içerisinde okullar, yurtlar, sağlık tesisleri var. Sağlık tesislerini bedelsiz olarak Sağlık Bakanlığına, okulları MEB'e, yurtları da Kredi Yurtlar kurumuna tahsis ettik. Ancak onların ihtiyacından fazla olan okullar ve yurtlar var ise Kredi Yurtlar kurumumuzun ihtiyaç duymadığı ama çeşitli sivil toplum kuruluşlarımızın talepleri üzerine bir değerlendirme yapıldı. Bunlara da tahsis kararı alındı. Bunun dışında tavuk çiftliği, değirmen gibi birçok daha taşınmaz var. Bunların şimdi tespitlerini yaptırıyoruz, ne şekilde kullanacağımıza da karar vereceğiz.&quot;
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BAŞBAKAN YARDIMCISI KAYNAK: "15 TEMMUZ'DAN SONRA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERİN VERDİĞİ İMKANLA KAPATILAN VAKIF SAYISI TOPLAM 104'TÜR. ASLINDA DAHA FAZLA KAPATILMIŞTI, YANLIŞ YAPTIĞIMIZI ANLADIĞIMIZ VAKIFLARIN BİR KISMININ GERİ AÇILMASINI SAĞLADIK. BU 104 FETÖ'CÜ VAKFIN YAKLAŞIK 2 BİN 200 PARSEL TAŞINMAZI, VAKIFLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜNE İNTİKAL ETTİ. BUNLARIN İÇERİSİNDE OKULLAR, YURTLAR, SAĞLIK TESİSLERİ VAR. SAĞLIK TESİSLERİNİ BEDELSİZ OLARAK SAĞLIK BAKANLIĞINA, OKULLARI MEB'E, YURTLARI DA KREDİ YURTLAR KURUMUNA TAHSİS ETTİK. ANCAK ONLARIN İHTİYACINDAN FAZLA OLAN OKULLAR VE YURTLAR VAR İSE KREDİ YURTLAR KURUMUMUZUN İHTİYAÇ DUYMADIĞI AMA ÇEŞİTLİ SİVİL TOPLUM KURULUŞLARIMIZIN TALEPLERİ ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME YAPILDI. BUNLARA DA TAHSİS KARARI ALINDI. BUNUN DIŞINDA TAVUK ÇİFTLİĞİ, DEĞİRMEN GİBİ BİRÇOK DAHA TAŞINMAZ VAR. BUNLARIN ŞİMDİ TESPİTLERİNİ YAPTIRIYORUZ, NE ŞEKİLDE KULLANACAĞIMIZA DA KARAR VERECEĞİZ."
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Başbakan Yardımcısı Kaynak: &quot;(Cenevre'de gerçekleşmesi planlanan Suriye görüşmeleri) Bu, umutlarımızı biraz daha artıran bir gelişmedir. Bundan anladığım, 20 Şubat'a kadar çözüme yönelik daha kapsamlı görüşmeler yapılacaktır. Fırat Kalkanı, Astana ya da Cenevre'ye de asla engel değil tersine büyük destek veren bir operasyondur.&quot;
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BAŞBAKAN YARDIMCISI KAYNAK: "(CENEVRE'DE GERÇEKLEŞMESİ PLANLANAN SURİYE GÖRÜŞMELERİ) BU, UMUTLARIMIZI BİRAZ DAHA ARTIRAN BİR GELİŞMEDİR. BUNDAN ANLADIĞIM, 20 ŞUBAT'A KADAR ÇÖZÜME YÖNELİK DAHA KAPSAMLI GÖRÜŞMELER YAPILACAKTIR. FIRAT KALKANI, ASTANA YA DA CENEVRE'YE DE ASLA ENGEL DEĞİL TERSİNE BÜYÜK DESTEK VEREN BİR OPERASYONDUR."

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Başbakan Yardımcısı Kaynak: &quot;Türkiye Cumhuriyeti için kendi ülkesinin ve kendi milletinin güvenliğinden daha önemli bir şey yoktur. Ama AB'nin şunu hesap etmesi gerekir. Türkiye'nin, terörle mücadelesini gevşetmesi demek, aslında Avrupa'nın kendi güvenliğini riske etmesi demektir. Türkiye, terörle mücadelesini asla gevşetemez. Türkiye'nin terörle mücadelesini gevşetmesi demek, Avrupa'nın kendi güvenliğini riske etmesi demektir.&quot;
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BAŞBAKAN YARDIMCISI KAYNAK: "TÜRKİYE CUMHURİYETİ İÇİN KENDİ ÜLKESİNİN VE KENDİ MİLLETİNİN GÜVENLİĞİNDEN DAHA ÖNEMLİ BİR ŞEY YOKTUR. AMA AB'NİN ŞUNU HESAP ETMESİ GEREKİR. TÜRKİYE'NİN, TERÖRLE MÜCADELESİNİ GEVŞETMESİ DEMEK, ASLINDA AVRUPA'NIN KENDİ GÜVENLİĞİNİ RİSKE ETMESİ DEMEKTİR. TÜRKİYE, TERÖRLE MÜCADELESİNİ ASLA GEVŞETEMEZ. TÜRKİYE'NİN TERÖRLE MÜCADELESİNİ GEVŞETMESİ DEMEK, AVRUPA'NIN KENDİ GÜVENLİĞİNİ RİSKE ETMESİ DEMEKTİR."
Başbakan Yardımcısı Kaynak: &quot;(Genelkurmay Başkanı Orgeneral Akar'ın Kardak bölgesinde yaptığı inceleme) Kardak kayalıkları ve ona benzer bir kısım kayalıklar, maalesef Yunanistan tarafından suistimal edilmeye çalışılıyor ama Türkiye Cumhuriyeti hükümeti asla Yunanistan'ın buralarda yeni bir alan açmasına imkan vermeyecektir.&quot;
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BAŞBAKAN YARDIMCISI KAYNAK: "(GENELKURMAY BAŞKANI ORGENERAL AKAR'IN KARDAK BÖLGESİNDE YAPTIĞI İNCELEME) KARDAK KAYALIKLARI VE ONA BENZER BİR KISIM KAYALIKLAR, MAALESEF YUNANİSTAN TARAFINDAN SUİSTİMAL EDİLMEYE ÇALIŞILIYOR AMA TÜRKİYE CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ ASLA YUNANİSTAN'IN BURALARDA YENİ BİR ALAN AÇMASINA İMKAN VERMEYECEKTİR."
Başbakan Yardımcısı Kaynak: &quot;Almanya'da evet mülteci meselesi var, Almanya'da bizim başka dertlerimiz var. Almanya hem PKK teröristlerine hem DHKP-C teröristlerine, Türkiye'nin başına bela olan her türlü teröriste kucak açmış bir ülkedir. En son darbecilerin önemli aktörleri, yargı ayağı Almanya'da misafir ediliyor ve Almanya, Yunanistan'la AB içerisinde en iyi ilişkiler kurabilen, Yunanistan'a ekonomik açıdan büyük destekler vermesini sağlayan bir ülke. Yunanistan'ın darbeci askerleri, bizzat darbeye katılan, bizzat helikopterimizi alıp Yunanistan'a o helikopterle kaçan darbeci askerleri vermemesiyle, Almanya'nın darbeci yargıçları ve savcıları, diğer PKK teröristleri vermemesi arasında bir fark yoktur.&quot;
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BAŞBAKAN YARDIMCISI KAYNAK: "ALMANYA'DA EVET MÜLTECİ MESELESİ VAR, ALMANYA'DA BİZİM BAŞKA DERTLERİMİZ VAR. ALMANYA HEM PKK TERÖRİSTLERİNE HEM DHKP-C TERÖRİSTLERİNE, TÜRKİYE'NİN BAŞINA BELA OLAN HER TÜRLÜ TERÖRİSTE KUCAK AÇMIŞ BİR ÜLKEDİR. EN SON DARBECİLERİN ÖNEMLİ AKTÖRLERİ, YARGI AYAĞI ALMANYA'DA MİSAFİR EDİLİYOR VE ALMANYA, YUNANİSTAN'LA AB İÇERİSİNDE EN İYİ İLİŞKİLER KURABİLEN, YUNANİSTAN'A EKONOMİK AÇIDAN BÜYÜK DESTEKLER VERMESİNİ SAĞLAYAN BİR ÜLKE. YUNANİSTAN'IN DARBECİ ASKERLERİ, BİZZAT DARBEYE KATILAN, BİZZAT HELİKOPTERİMİZİ ALIP YUNANİSTAN'A O HELİKOPTERLE KAÇAN DARBECİ ASKERLERİ VERMEMESİYLE, ALMANYA'NIN DARBECİ YARGIÇLARI VE SAVCILARI, DİĞER PKK TERÖRİSTLERİ VERMEMESİ ARASINDA BİR FARK YOKTUR."

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