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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Pek çok sapkın yapı gibi FETO'cular da yollarını kaybetmişlerdir. ...
01 Şubat 2017 Çarşamba, 12:10
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Pek çok sapkın yapı gibi FETO'cular da yollarını kaybetmişlerdir. Ne olduklarını, kim olduklarını unutarak, her biri sadece sahiplerinin emrettiğini yapan birer mankurta dönmüşlerdir. Öyle ki 15 Temmuz'da bu örgüt mensuplarının yaptıkları ihanetin büyüklüğünü ancak bir asır önceki işgal günleriyle mukayese edebiliriz."