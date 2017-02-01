Modern pentatlonda milli takım kadroları belirlendi

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ANKARA (AA) - Modern pentatlonda ABD'de düzenlenecek 2017 Dünya Kupası'nda büyükler ve gençlerde Türkiye'yi temsil edecek milli takım kadroları belli oldu.

Türkiye Modern Pentatlon Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, 2017 Dünya Kupası 23-27 Şubat tarihlerinde ABD'nin Los Angeles kentinde gerçekleştirilecek. Organizasyonda Türkiye'yi büyüklerde Canberk Hulusi Ekin, gençlerde ise İlke Özyüksel, İpek Akşin, Buğra Ünal, Arda Selçuk, Yaren Nur Polat ve Dora Nusretoğlu temsil edecek.

Federasyon başkanı Hasan Hüseyin Öner, değerlendirmesinde, yeni bir döneme girdiklerini ve koymuş oldukları hedefler doğrultusunda modern pentatlon sporunun geleceği için ellerinden gelen çabayı göstereceklerini belirtti.

Öner, "Muğla'da yapmış olduğumuz yarışlar sonucu değerlendirmede 7 sporcu barajı geçmiştir. Barajı geçen 7 sporcumuza şans vererek ABD'de yapılacak Dünya Kupası'na götürme kararı aldık. Kadroda çok tecrübeli sporcularımızın olduğu gibi, geleceğe umutla baktığımız çok değerli çocuklarımız var. ABD bizim için inşallah başlangıç olacak. Büyük başarılar elde edeceğimize inanıyorum." ifadelerini kullandı.



