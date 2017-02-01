Erzurum'da FETÖ/PDY soruşturması

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

ERZURUM (AA) - Erzurum'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanmasına (FETÖ/PDY) yönelik soruşturmada, aralarında askeri personel, polis ve araştırma görevlilerinin de bulunduğu 42 kişi daha gözaltına alındı.

Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamaya göre, FETÖ/PDY'ye yönelik soruşturma kapsamında, son günlerde aralarında polis, asker ve araştırma görevlilerinin de bulunduğu 42 kişi yakalandı.

Zanlılardan emniyette işlemleri biten 5 askeri personel, 2 polis memuru ve 4 öğretmenden oluşan 21'i, adliyeye sevk edildi.

Savcılık işlemleri sonrası sulh ceza hakimliğine gönderilen zanlılardan 4 askeri personel ve 3 öğretmenin de olduğu 13'ü tutuklandı, diğer 8'i ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Aynı soruşturmada gözaltına alınan 14 polis memuru, 3 araştırma görevlisi ile birer yüzbaşı, astsubay, öğretmen, sağlık memurundan oluşun 21 zanlının da emniyetteki işlemleri sürüyor.

Kentteki FETÖ/PDY soruşturması çerçevesinde Erzurum merkezli 5 ilde düzenlenen bir başka operasyonda zabıt katipleri ile FETÖ'nün sözde zabıt katiplerinden sorumlu imamlarından oluşan 12 kişi gözaltına alınmıştı.



