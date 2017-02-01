Kaynak, AA Editör Masası'na konuk oldu

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ANKARA (AA) - Başbakan Yardımcısı Veysi Kaynak, Türkiye için kendi ülkesinin ve kendi milletinin güvenliğinden daha önemli bir şeyin olmadığını belirterek, "AB'nin şunu hesap etmesi gerekir, Türkiye'nin, terörle mücadelesini gevşetmesi demek aslında Avrupa'nın kendi güvenliğini riske etmesi demektir. Türkiye, terörle mücadelesini asla gevşetemez." dedi.

Kaynak, Anadolu Ajansı (AA) Editör Masası'nda gündeme ilişkin soruları yanıtladı.



MHP Kocaeli Milletvekili Saffet Sancaklı'nın eşi Hülya Sancaklı'nın tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdiğini Editör Masası'nda öğrenen Kaynak, "Gerçekten üzücü bir havadis. Ben Saffet kardeşime taziye diliyorum. Tüm MHP camiasına, bütün milletimize taziye diliyorum." ifadelerini kullandı.

AA Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Şenol Kazancı, "Biz de Anadolu Ajansı ailesi olarak Sayın Saffet Sancaklı'ya başsağlığı ve sabır diliyoruz." diye konuştu.

Yunanistan'ın 8 darbeci askeri iade etmemesi kararı ardından Yunanistan ile Geri Kabul Anlaşması'nın iptali ve mültecilere kapıların açılmasının gündemde olup olmadığı sorusuna Kaynak, şu yanıtı verdi:

"Komşular iyi ilişkiler içinde olmalıdır ama iyi ilişki içinde olmak için komşuların birbirine saygıyla yaklaşması gerekiyor. Türkiye'nin Cumhurbaşkanı'nın canına kasteden, Başbakanı'nın canına kasteden, demokrasine, milletin iradesine kasteden, şehitlerimiz, gazilerimiz var, bunlara kasteden darbeciler hangi gerekçeyle iade edilmez? Bunların iade edilmesi için daha hangi sebep olmalıdır? Bunun asla kabul edilmesi mümkün değil."

- "Anlaşmalar asla tek taraflı olmaz"

Yunanistan'ın darbelerden çok zorluklar çeken bir ülke olduğunu anımsatan Kaynak, şu değerlendirmede bulundu:

"Anlaşmalar asla tek taraflı olmaz. Anlaşmalar bir tarafa yük yükleyen, sürekli bir tarafın fedakarlık ve maliyeti üsteleneceği nitelikte olamaz. Genelkurmay Başkanı'nın ziyaretine gelince, bildiğiniz gibi Türkiye'nin sınırlarını korumakla görevli Türk Silahlı Kuvvetlerinin de komutanı Genelkurmay Başkanımız, deniz sınırını, hava sınırını ve kara sınırını korumak görevini yerine getiriyor. Kardak kayalıkları ve ona benzer bir kısım kayalıklar maalesef Yunanistan tarafından suistimal edilmeye çalışılıyor ama Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti asla Yunanistan'ın buralarda yeni bir alan açmasına imkan vermeyecektir. Biz hangi anlaşmaya, hangi akde imza koymuşsak o akde sadık oluruz. Ona kendimizi bağlı hissederiz ama muhattaplarımızın da buna bağlı olmaları gerekir."

- "AB, maalesef inanılmaz zorluklar çıkartıyor"

Kaynak, Geri Kabul Anlaşması'nın tek bir ayağının olmadığını, anlaşma kapsamında Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarına Avrupa Birliği ülkelerinde vizesiz seyahat imkanı ile yeni fasıl açılmasının da bulunduğunu belirterek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti, bütün alanlarda fasıl açmaya hazır olduğunu ilan ediyor. Adalet, yargı, insan hakları, basın özgürlüğü, ekonomi, tarım alanlarında yani bütün alanlarda biz hazırız. Açık yüreklilikle biz bunu söylüyoruz. Ama Avrupa Birliği ekonomisi bizden daha küçük, fert başına geliri çok çok gerimizde olan ülkeleri, demokratik standartları çok geride olan ülkeleri kendi içerisine kabul ederken, Türkiye ile ilgili maalesef inanılmaz zorlular çıkartıyor."

Geri Kabul Anlaşması'nın kapsamındaki mali yardımın da yerine getirilmediğine dikkati çeken Kaynak, anlaşmanın şartlarının yerine getirilmesinin sorumlusunun Türkiye olmadığını vurguladı.

Avrupa Birliği'nin Türkiye'den Terörle Mücadele Yasası'nı gevşetmesini istediğini anlatan Başbakan Yardımcısı Veysi Kaynak, şunları kaydetti:

"Bu kabul edilebilir mi? Türkiye'de canlı bombalar olacak, bombalı araçlar olacak, DEAŞ terörüyle, PKK terörüyle mücadele edeceksiniz, DHKP-C ile mücadele edeceksiniz. Ortaköy'de bir gece bir terörist 39 masum insanı canına kastedecek. Hem de birçok ülke uyruklu bu insanlar. Ankara Garı'nda ya da Gaziantep'te bir düğünde... Buna karşın Avrupa Birliği bu Geri Kabul Anlaşması yürüsün diye 'Terörle Mücadele Yasanızı gevşetin' diyor. Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti için kendi ülkesinin ve kendi milletinin güvenliğinden daha önemli bir şey yoktur ama Avrupa Birliği'nin şunu hesap etmesi gerekir, Türkiye'nin Terörle Mücadele Yasasını gevşetmesi demek aslında Avrupa'nın kendi güvenliğini riske etmesi demektir. Türkiye terörle mücadelesini asla gevşetemez. Türkiye'nin terörle mücadelesini gevşetmesi demek Avrupa'nın kendi güvenliğini riske etmesi demektir. Avrupa bunu düşünmelidir."

(Sürecek)



