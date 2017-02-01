Kocaeli'deki cinayet davası

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KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin İzmit ilçesinde geçen yıl tarlada elleri bileklerinden kesilmiş ve ağzı bantlanmış halde bulunan Nuran Dutlu'nun öldürülmesiyle ilgili ikisi tutuklu 8 sanığın yargılanmasına devam edildi.

Kocaeli 3. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu sanıklar Muhammet Yıldız ve kız arkadaşı Sertaç Özer ile Dutlu'nun annesi Hediye Görmüş'ün yanı sıra tarafların avukatları katıldı.

Duruşmaya katılan sanıklar ve avukatları önceki beyanlarını tekrar etti.

Cumhuriyet savcısı da geçen celse vermiş olduğu esas hakkındaki mütalaayı aynen tekrar ettiğini bildirdi.

Geçen celse tutuksuz sanıklar Arif Ç, Murat A, Mehmet K. ve Mustafa Barış Y'nin 30 gün adli para cezası karşılığı 900 lira ödemesine hükmedildiğini hatırlatan mahkeme heyeti, Murat A, Mehmet K'nin adli para cezasını ödedikleri, sanık Mustafa Barış Y'nin tebligata rağmen ödemede bulunmadığını, sanık Arif Ç'ye ise tebligat yapılamadığının anlaşıldığını belirtti.

Mahkeme heyeti, tutuksuz sanıklar Arif Ç'nin beyan ettiği adrese geçen duruşmada alınan 1 nolu karar gereğince 900 lira adli para cezasını ödemesi için tebligat yapılmasına, sanık Serkan A. hakkındaki adli kontrol kararının kaldırılmasına karar verdi.

Heyet, sanıklar Yıldız ve Özer'in tutukluluk hallerinin devamına hükmederek duruşmayı erteledi.

İzmit ilçesinde geçen yıl 22 Ocak'ta, tarlada elleri bileklerinden kesilmiş ve ağzı bantlanmış halde kadın cesedi bulunmuştu. Hediye Görmüş, sağ ayak topuğundaki doğum lekesi ve dövmesinden kayıp kızı Nuran Dutlu'yu teşhis etmişti.

Cinayetin ardından Muhammet Yıldız ve kız arkadaşı Sertaç Özer tutuklanmış, 6 zanlı ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılmıştı.